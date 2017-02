Kad će žene najviše uživati u seksu

Seks bi trebao, barem u teoriji, biti ispunjavajuće i fantastično iskustvo za oba partnera, no svi znamo da to nije baš tako... barem ne uvijek. A ako ste žena, izgleda da ćete se načekati do trenutka kad to postane stvarno tako.

Naime, novo je istraživanje uključilo tisuću ispitanica koje su pokopale teoriju o dvadesetima kao ludim godinama punim fenomenalnog seksa, jer je prema njima prava brojka godina potrebna za odličan seks - 33.

Možda ćete posumnjati u rezultat ako vas podsjetimo na činjenicu da žene prosječno postaju majke u tridesetoj godini, što znači da bi genijalan seks trebao doći uz zaigranog trogodišnjaka što mnogima zvuči nemoguće, ali ipak je tako.

Zašto? Stručnjaci kažu da je odgovor jednostavan - tinejdžerske i dvadesete godine žene ispunjavaju eksperimentiranjem i učenjem u seksu, da bi tek desetljeće kasnije zapravo shvatile što i kako rade, ispravile sve pogreške i počele uživati.

Kako je u istom istraživanju gotovo dvije trećine žena tridesete proglasile sjajnim i zbog novostečenog samopouzdanja i ljubavi prema sebi i svom tijelu, vrijeme je da započnete uživati... ako ste prebacile tu tridesetu.