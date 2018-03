Kad je dobro pospremiti krevet

Uredan dom donosi i uredne misli, barem tako kažu, a velikom broju ljudi to znači da započnu dan spremanjem kreveta nakon ustajanja. OK, možda se tako osjećate bolje, no je li to stvarno prava stvar koju trebate napraviti?

Stručnjaci kažu da nije, jer takav način pospremanja donosi više štete nego koristi. Svake noći vaš madrac treba upiti oko pola litre vlage, uglavnom znoja, kaže Claudia Wieland iz njemačkog saveza proizvođača madraca.



Važno je da se ta vlaga ponovo otpusti s madraca tijekom dana, jer se u suprotnom stvaraju idealni uvjeti za pojavu stjenica i ostalih jezovitih sićušnih stvorenja.

Umjesto pospremanja kreveta Wieland savjetuje da se pokrivači slože na njegovu kraju i da se madrac tijekom dana prozrači.

Ako vam se ne sviđa da madrac bude otkriven cijeli dan, Wieland sugerira da tako ostane barem dok ne popijete kavu i ne doručkujete.