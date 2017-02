Kad je muškarcima samo nevjera na pameti?

Nevjera se češće veže uz muškarce nego žene, što samo po sebi baš i nije pretjerano logično - s kim to ti muškarci varaju svoje žene? Sad kad smo to riješili, slijedi drugo pitanje - kad su to muškarci najviše raspoloženi za nevjeru?

Vjerojatno biste, onako na prvu, spomenuli tinejdžerske ili rane dvadesete godine, no to bi bilo vrlo, vrlo daleko od istine.

Naime, zanimljivo istraživanje provedeno na Sveučilištu New Hampshire dalo je rezultate koji će vas vjerojatno iznenaditi - muškarci su najmanje vjerni nakon 55. godine života!

Iako su zapravo već na kraju svojih srednjih godina u tim trenucima (ako uzmemo prosjek duljine života od 75 godina), tada ih najjače puca kriza srednjih godina i spremni su na gluposti čak i više nego u hormonalno bogatim tinejdžerskim godinama.

Upravo tada počinju se kupovati bijesni auti, nerijetko se poteže za bojom za kosu, pa čak i laganim estetskim operacijama ne bi li se opet bilo poželjno mlađim ženama (iako je svima jasno da, časnim iznimkama unatoč, većina žena može pasti jedino na debljinu novčanika).

Znanstvenici ipak tvrde da, ako gledamo iz biološkog kuta, muškarci u kasnijim godinama i dalje mogu prenijeti kvalitetni genetski materijal partneru, iako im počinje opadati kvaliteta sperme, za razliku od žena kojima prednosti koje seks ima na kvalitetu gena u tim godinama opada.

Ukratko, pokušaj opravdanja glasi - muškarci bi zapravo htjeli imati djecu, ali kako se to rijetko događa, promjena seksualnog partnera također je dobrodošla...