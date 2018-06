Kad se klince uče nove vještine?

Svaki roditelj brine o važnim prekretnicama u razvoju djeteta. Svejedno, što djeca postaju starija, tako se i ta briga postepeno smanjuje.

Kod djece predškolske dobi, roditelji imaju naglasak na podučavanju krucijalnih stvarikao što su govor i hodanje, no kada to razdoblje prođe, nadajmo se bez incidenata, djeca dođu u ruke učitelja u školama koji preuzimaju brigu o edukaciji. Na taj način skidaju teret s leđa roditelja, no negativna je posljedica što roditelji sve više prestaju brinuti o osnovnim stvarima koje djeca trebaju osvojiti, npr. kada i kako ih naučiti vezivanju cipela?

Ne postoje napisana pravila o tome kada bi djeca trebala nešto naučiti i usvojiti, no problem s velikim "dječjim razvojnim prekretnicama" je u tome što smo nekad znali kada se trebamo brinuti ako dijete nema određeno znanje, a danas više ne znamo.

Stručnjaci kažu da je trik u shvaćanju želi li dijete uopće doseći novu razvojnu prekretnicu te kada to želi.

"Svako dijete je unikatno i posebno, a interesi vaše djece su najbolji indikatori vremena kada su razvojno spremna naučiti novu vještinu", kaže Alyson Gemba, dječja edukatorica za fatherly.com. "Kada utvrdite najbolje vrijeme za učenje novih znanja, starost djeteta prestaje biti važna koliko dječji interes".

Također, važno je imati na umu da nisu sva djeca iste dobi jednako razvijena te da je apsolutno potrebno izbjegavati usporedbu vašeg djeteta s ostalima. Samo zato što susjedovo dijete zna voziti bicikl, ne znači da je vaše dijete spremno voziti bez pomoćnih kotača.

"Lista vještina po godinama učenja bi trebala služiti kao smjernica, a ne mapa koja se mora slijepo pratiti", kaže Gemba i dodaje kako trebate slušati isključivo svoje dijete i znati ćete kada je spremno za nove stvari.