Kada i koliko vode trebamo stvarno piti?

Pijete li dovoljno vode? Jeste li hidratizirani? Nemojte biti žedni, tada je već kasno! Koliko ste puta do sada čuli sve ovo, plus još i priču o osam čaša vode dnevno? Vjerojatno tisuću, no je li vam ikad itko rekao kada zapravo treba piti vodu, primjerice, kad je u pitanju obrok?

Protivnici ispijanja vode za vrijeme ili odmah nakon obroka smatraju da voda razrjeđuje kiselinu u želucu i otežava mu rad, odnosno razgradnju hrane i apsorpciju hranjivih tvari. S njima se slaže i nutricionisti.

"Ako vodu pijete za vrijeme ili odmah nakon jela, uplićete se u prirodno vrijeme nužno za razgradnju hrane. Preporučujem izbjegavanje vode pola sata prije i nakon jela. U tih 30 minuta, organizam ulazi u iduću fazu probavljanja hrane", kažu nutricionisti za portal food.ndtv.com.

S druge strane, stručnjaci u poznatoj klinici Mayo imaju sasvim drugačiji stav o ispijanju vode. "Ne trebate brinuti o tome da će voda razrijediti želučane sokove ili otežati probavu. Naprotiv, voda tijekom i nakom obroka pomaže procesu usitnjavanja hrane kako bi vaše tijelo moglo apsorbirati hranjive tvari. Voda, također, omekšava stolicu što sprječava zatvor", objašnjavaju liječnici iz spomenute klinike.

I eto opet smo na početku. Po svemu sudeći, najbolje je slušati svoje tijelo i piti vodu kada mu odgovara i kada ono od nas to traži.

Preporučuje se početi dan s čašom mlake vode kako biste potaknuli metabolizam i isto tako preporučuje se završiti dan s čašom vode.