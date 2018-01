Kako bi bile sretnije, žene bi trebale prestati biti dobre

Žene su najnesretnije u srednjim godinama, a 24% njih između 45 i 45 godine pate od neke mentalne bolesti. Dekanica britanskog sveučilišta za psihijatriju, Kate Lovett, napominje da je to zato je žene i dalje imaju glavnu ulogu u brizi za obitelj i domaćinstvo.

Problem postaje kada vrijeme učine svoje, a djeca za koju su cijeli život brinule, odu. Nakon toga s njima ostaju samo muškarci, a detaljnije analize istraživanja koje je dovelo do ovog zaključka dokazuju da su upravo muškarci problem.

U osoba starijih od 65 godina više je muškaraca s duševnim problemima, njih 19% nasuprot 14% žena koji pate od istih poteškoća. Razlog tomu je taj što samci, udovci ili razvedeni muškarci češće razvijaju depresiju. Još jedna briga više za sve one koje imaju brata, tatu ili prijatelja koji spada u nabrojene tri kategorije.

No psihometričke analize pokazale su da žene, čak i one iz različitih kultura, pokazuju 4 važne osobine: spremnost da se slože s tuđim mišljenjem, savjesnosti, neuoticizam (točnije, sklonost da budu "povrijeđene") i ekstravertiranost.

Osim toga, češće proživljavaju negativne emocije, i osjetljivije su na osjećaj tuge, prijetnje, kazne i izolacije.

Zanimljivo je da žene koje pokazuju najveću sklonost tuzi, kazni i izolaciji potječu iz tri vrlo različite društvene sredine: švedske, španjolske i arapske, a to ukazuje na nesvjesnost i urođenost sklonosti pojedinim emocijama. Ako pak, te karateristike postanu svjesne, to vodi novim problemima: ako očekuju da one i sve oko njih prevladaju urođene "mane" i budu savršene, to će im na glavu svaliti samo novi niz problema.

Zašto su žene tako nesretne?

Čak i ako zanemarimo prijašnji dio dokaza, žene srednjih godina ulaze u menopauzu, što pogađa oba partnera, no na ženama se promjena ipak bolje vidi i u fizičkom i psihičkom smislu. Radi se, na kraju krajeva, o njihovom tijelu.

Drugi razlog je možda taj što si žene postavljaju više moralne ciljeve od muškaraca.

Možda bi, umjesto da budu "dobre" trebale pokušavati biti sretnije.