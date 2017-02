Kako biti sretan u životu?

Sreća je smisao života, ma što vi mislili o tome jer ako niste sretni, sve ostalo što ste postigli vam je uzalud kad navečer sjednete ili legnete sami sa svojim mislima.

Iako će tek rijetki reći da su stvarno sretni, zapravo za sreću nije potrebno tako puno kao što često mislimo - stvar je u stavu prema životu i kako se odnosimo prema sebi samima. U stvari, dovoljno je samo malo više volje kako biste negativne stvari u svom životu okrenuli naglavačke, ali tek nakon što stvarno odlučite da želite biti sretni.

Pa kad je tako (a je), evo par savjeta kako stići do sreće:

Cijenite male stvari u životu - prva šalica kave ujutro, zalazak sunca, šetnja sa psom, prvi proljetni pupoljci... Sve su to male stvari koje znače puno, a često na njih ne obraćamo pažnju niti ih dovoljno cijenimo. Stoga počnite biti zahvalni na svim tim sitnicama bez kojih vam život ne bi bio toliko bogat i lijep.

Naučite voljeti sebe - da biste mogli voljeti druge, najprije morate zavoljeti sami sebe. Stoga se prestanite kritizirati i prigrlite svoje mane. Nitko nije savršen, a upravo nas sve te male nesavršenosti koje posjedujemo čine posebnima.

Pomaganje drugima - jer puno je bolje davati nego primati. Uvjerite se sami u to. Pronađite vremena u svom životu i za druge i učinite nešto lijepo za ljude do kojih vam je stalo ili čak i za nepoznatog stranca, nije važno. Važno je da ste nekoga usrećili.

Pozitivno razmišljanje - vodi ravno do sreće, bez zastranjivanja. Uz pozitivan način razmišljanja lakše ćete kročiti kroz život, ispunjavati svakodnevne obaveze, ali i stići do ciljeva koje ste sami sebi zacrtali.

Pretvorite snove u stvarnost - ako već imate svoje snove, učinite sve što je potrebno da biste ih i ostvarili. Ipak, imajte na umu da je potrebno truda, vremena i volje da biste došli do svog cilja. Snovi započinju malim koracima, no bitno je krenuti putem njihova ostvarenja. Baš kao što je Dalai Lama rekao, sreća nije nešto gotovo, sreća dolazi iz tvojih dj

Srećaela. je izbor - svi mi sami stvaramo svoju sreću, no rijetki to shvaćaju - uvijek za vlastite nedaće okrivljavamo druge - posao, šefa, državu, susjeda... No zapravo nije stvar u njima, već u nama. Nesretni ste na poslu? Dajte otkaz i pronađite nešto bolje. Kad čovjek nešto uistinu želi, ništa nije nemoguće. Samo se treba odvažiti i biti dovoljno hrabar. Sreća prati hrabre.

Sanjajte grandiozne snove - snovi stvaraju budućnost, a Svi vaši snovi mogu postati stvarnost ukoliko imate hrabrosti da ih slijedite. Jednom kad ostarite biti ćete više razočarani stvarima koje niste učinili, nego onima koje jeste. Stoga isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte. Nikada nije kasno da postavite novi cilj, ili sanjate novi san.