Kako brak utječe na vaše - srce?

U brak treba ući iz srca ili otvorena srca, kako god želite, no to nije samo preneseno značenje - pokazalo se da brak ima itekakav utjecaj na zdravlje srca, toliki da ćete živjeti puno duže ako ste stali na ludi kamen.

Naime, dugoročni izgledi za preživljavanje srčanih bolesnika koji su u bračnoj zajednici veći su nego kod razvedenih osoba, udovaca ili udovica te samaca.

Pokazalo je to nedavno provedeno američko istraživanje čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of the American Heart Association.

U usporedbi s razvedenim osobama, udovcima ili udovicama i samcima, kod kojih je rizik od preuranjene smrti zbog posljedica nekog srčanog oboljenja iznosio 71 posto, kod oženjenih i udanih je i rizik od povišenog krvnog tlaka bio manji, a potreba za lijekovima manja.

"Mjerili smo razinu kolesterola u krvi, krvni tlak i potencijalnu prisutnost dijabetesa. Pokazalo se da je smrtnost pacijenata koji nisu bili u braku bila češća te da su u velikoj većini slučajeva patili od svih navedenih boljki", kazao je dr. Arshed Quyyumi s Medicinskog fakulteta Emori pri Sveučilištu u Altanti.

S kolegama je pratio podatke o bračnome statusu pojedinaca i učestalosti smrtnih ishoda od posljedica kardiovaskularnih bolesti, srčanih napada, kao i smrtnih ishoda od bilo koje bolesti na 6050 pacijenata, muškaraca i žena podvrgnutih zahvatima na začepljenim krvnim žilama između 2003. i 2015.

Pokazalo se da su osobe koje nisu bile u braku ili u sličnoj vezi, nakon takvog operativnog zahvata bile podložnije kardiovaskularnim problemima koji su nerijetko završili smrtnim ishodom, od onih u braku.

Rezultati istraživanja pokazali su da najgore prolaze udovice. Izgledi za srčani udar ili smrt od posljedica kardiovaskularnih bolesti kod njih su bili 71 posto veći nego kod udanih ili oženjenih pacijenata. Taj je postotak kod samaca i razvedenih osoba bio veći za 40 posto.

Život u braku povezuje s kvalitetnijim i duljim životnim vijekom

Jedno od objašnjenja za ovakve rezultate je stres kroz koji prolaze osobe tijekom razvoda, stres i praznina s kojim se pojedinac susreće nakon gubitka bračnog partnera, kao i manji broj prijatelja i društvenih kontakata osoba koje žive same.

Ranija su istraživanja pokazala da se život u bračnoj zajednici povezuje s kvalitetnijim i duljim životnim vijekom.

"U dobre strane braka bez sumnje spada briga o supružniku, a to se osobito odnosi na zdravlje. Čak i predbacivanje partnera koji nije pušač onome koji puši može rezultirati odbacivanjem cigarete, što u konačnici vodi u bolje zdravstveno stanje", kazao je Quyyumi, dodavši da "osobe koje su u braku pronalaze veću svrhovitost življenja i vode više računa o prehrani, vježbi i liječničkim kontrolama".