Kako će umrijeti svemir

Svi se uvijek pitamo kako je i iz čega nastao svemir, dok nas vrlo malo razmišlja o tome kako će on nestati. Kamo će nestati? Je li uopće moguće da toliki prostor prestane postojati i kako će to izgledati?

Stručnjaci govore da imaju odgovor: svemir će progutati gigantski kozmički mjehur.

12.ožujka objavljeno je istraživanje u kojem se tvrdi da će posljednji trenuci svemira biti potaknut istantonom. Istantnon će kreirati mali mjehur koji će se širiti brzinom svjetlosti i progutati sve što mu se nađe na putu.

O istantonima se zna jako malo, osim da određuju kretanje subatomskih čestica, ali na neki se način mogu usporediti s fenomenom tunelskog učinka, pri kojem čestica prkosi fizičkim zakonima kako bi prešla kroz barijeru kroz koju inače ne bi mogla priječi. No umjesto da prelazi barijeru, istanton se formira u mjehur u Higgsovu polju (polje koje svemu daje masu) i omogućuje Higgsov bozon.

Mjehur koji će dokrajčiti svemir ne bi se mogao stvoriti da ne postoji određena masa Higgsova bozona koja je povezana s vršnim kvarkom. Da su Higgsov bozon ili kvark mali lakši, mjehur se ne bi mogao formirati.

S obzirom da to nije slučaj, mjehur će se na kraju ipak formirati, no ljudskom rodu on ne predstavlja nikakav problem. Do toga će proći broj godina koji je najlakše iskazati na ovaj način: između 10 i 58 nula i 10 i 139 nula. Sunce i Zemlja, te mnogi drugi planeti koje danas poznajemo dotad više neće postojati.