Kako dob rađanja utječe na - unuke?

Žene same odlučuju hoće li imati djecu ili ne - nekima je to obaveza, druge smatraju da im je to opterećenje pa se posvećuju, primjerice, kućnim ljubimcima i sve je to sasvim OK, naravno.

No, ako mislite da je to samo stvar vašeg stava, varate se - novo istraživanje otkrilo je da dob majke kad je rodila može utjecati hoće li je njezina kći imati djecu.

Naime, što je majka starija kad rodi kćer, manja je vjerojatnost da će njezina kći htjeti imati djecu kasnije u životu, rezultati su nove studije koju su proveli istraživači s McGill University u Kanadi.

Istraživači iza studije, prema Reutersu, analizirali su podatke više od 43.000 žena. U tim podacima, otkrili su da kćeri koje su rodile majke u srednjim dvadesetima ili tridesetima češće bile bez djece, u odnosu nakćeri majki koje su rodile od 20 do 24 godine. Što su starije majke bile, manja je bila i vjerojatnost da su njihove kćeri imale vlastitu djecu.

Važno je napomenuti da ovo istraživanje ne objašnjava zašto ova veza postoji. Iako je dr. Olga Basso, autorica studije, rekla za Reuters svoju ideju zašto bi to moglo biti tako: "Moglo bi se reći da žene koje imaju djecu u starijoj dobi imaju kćeri kojima su usadile drugačije ponašanje ponašanjem. Mogu imati različite ambicije i različite planove. ... Bila sam zabrinuta kad sam vidjela ove nalaze jer stvarno mislim da bi žene trebale imati djecu kada su spremne i da je to stvar izbora. Ne želim da ljudi vjeruju, kao rezultat ove studije, da moraju imati djecu prije 25. godine."

Ne postoji savršena dob za trudnoću i rađanje po prvi put. Ideja da su žene koje rađaju u svojim dvadesetima zdravije ili da su žene koje rađaju u svojim četrdesetima mudrije, nije znanstvena činjenica. Dijete bi trebali imati kada - i ako ste - spremni.