Kako hrana utječe na naše emocije

Hrana ne utječe samo na našu liniju, zdravlje i ljepotu - već i na emocije. Kad gledamo s te strane, vi se ponašate potpuno u skladu s onim što jedete, pa vrijedi pročitati rezultate novog istraživanja objavljenog u časopisu Nutritional Neuroscience koje se bavilo vezom između raspoloženja i hrane kod odraslih.

Primjerice, Jedenje crvenog mesa i peradi potiče veselje kod mlađih osoba. Isto tako, oni stariji od trideset godina trebaju voće - i njihov niz antioksidansa - da ostanu u dobrom raspoloženju.

Meso sadrži spojeve koji povećavaju proizvodnju dopamina, takozvanog hormona sreće koji podiže raspoloženje. No, nada se ne gubi za vegetarijance: redovita tjelovježba ima isti učinak, rekla je Lina Begdache za The New York Post.

"Mlade odrasle osobe koje su jele meso (crveno ili bijelo) manje od tri puta tjedno i vježbale manje od tri puta tjedno pokazale su značajan mentalni poremećaj", dodao je Pressdache, pomoćnik profesora zdravstvenih studija na Sveučilištu Binghamton u priopćenju za medije.

Za starije odrasle osobe, preporuke su malo drugačije. Utvrdili su da imaju koristi od antioksidansa koji se nalaze u plodovima jer se bore protiv slobodnih radikala koji se povećavaju kada starimo. Oni su, misle znanstvenici, odgovorni za pozitivan učinak na raspoloženje sudionika.

Za dodatni emocionalni krah u koji ulazi starosna skupina preko trideset godina, Begdache predlaže izbjegavanje kofeina: "Naša sposobnost reguliranja stresa [s godinama] se smanjuje, pa ako se konzumira hrana koja aktivira odgovor na stres (previše ugljikohidrata), imamo veću vjerojatnost da doživimo mentalne tegobe", kaže Begdache.