Kako hraniti kućne ljubimce?

Prehrana kućnih ljubimaca nije jednostavna stvar, iako možda imamo drugačije mišljenje - pa to su životinje, daj im komad mesa i sve će biti u redu. No, je li to baš tako?

Izgleda da nije, jer znanstvenici upozoravaju da, iako neki hvale sirovo meso kao lako probavljivu i jako hranjivu supernamirnicu za pse i mačke, takva prehrana može ugroziti zdravlje i kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika.

Istraživanje zamrznutih, sirovih mesnih proizvoda koji se prodaju u trgovinama za kućne ljubimce i u supermarketima u Nizozemskoj, gdje ih kupuje više od polovice vlasnika pasa, pokazalo je zabrinjavajuće razine bakterija i parazita u njima, objavili su nizozemski znanstvenici u časopisu Vet Record.

Među ostalim, u takvom mesu pronađene su bakterije poput E. coli, salmonele i listerije, koje mogu uzrokovati razne infekcije, od blagih do teških, i parazit toxoplasma gondii, koji uzrokuje toksoplazmozu, kojom se preko kućnih ljubimaca mogu zaraziti i ljudi. "Jasno je da komercijalni proizvodi temeljeni na sirovom mesu mogu biti kontaminirani nizom zoonotskih bakterijskih i parazitskih patogena", napisali su autori studije.

Od njih se mogu razboljeti životinje, ali i ljudi koji baratraju sirovim mesom ili dolaze u bliski kontakt sa zaraženim životinjama koje im ližu lica ili ruke. Od 35 komercijalnih proizvoda od sirovog mesa, osam (23 posto) sadržavalo je soj E.coli koji je opasan za ljude, svaki peti je imao tragove salmonele, a gotovo svaki drugi listerije. Dva su bila inficirana toxoplasmom gondii. "To je suprotno od suhe i konzervirane hrane za pse koja je iznimno rijetko kontamirana patogenima", napisali su znanstvenici. "Važno je da ljudi budu informirani o mogućim rizicima hranjenja svojih ljubimaca sirovim mesom, kao i o potrebnoj osobnoj higijeni i pravilnim baratanjem sirovim mesom", tvrde .

Istodobno, tvrdnje da je sirovo meso jako hranjivo za kućne ljubimce "nisu poduprte dokazima", dodali su.