Kako izbjeći bol u leđima?

Većina ljudi misli da je ljudska kralješnica puna „mana" koje su posljedica evolucije. Na kraju krajeva, 80% odraslih ljudi pati od bolova u leđima. No većina ljudi je u krivu. Kralješnica je savršena struktura. Samo što je mi ne znamo pravilno koristiti.

Svi znamo da prilikom podizanja teških predmeta iskrivljujemo kralješnicu prema van kako bismo izbjegli bol ili ozljede. Zapravo, preporučuje se potpuno izbjegavanje podizanja teških predmeta kad god je to moguće. No ni to ne garantira da nas leđa više nikad neće boljeti.

Ljudskome tijelu potreban je trening - potrebno je koristiti ga ili vježbati - kako bi postalo snažnije. Podizanje predmeta vježba zglobove i kosti, čemu je najbolji primjer kralješnica. Nitko ne očekuje da postanemo spremni istrčati maraton bez imalo pripreme. Isto tako, logično je da je često podizanje predmeta potrebno kako bi se ojačalo leđa.

Premalo takvog napora dokazano ima loš učinak na kralješnicu.

Osjetljivo mjesto

Oni koji zagovaraju izbjegavanje podizanja teških predmeta ukazuju na to da nije problem samo jednokratno podizanje teških predmeta, već opasnost leži kada se netko češće upušta u taj „rizik", a pritom se još i okreće i savija leđa.

Ta je tvrdnja zato ispitana kod veslača. Taj sport zahtjeva saginjanje tijekom cijelog treninga. Jedna trećina veslača barem jednom u 12 mjeseci žali se na bol u leđima, a većina njih od iste se boli u potpunosti oporavi.

To dokazuje da većina veslača ne povređuje svoja leđa baveći se tom aktivnošću, a ljudska kralješnica dio je tijela vrlo tolerantan na različite oblike kretanja. Dakako, ukazuje i na to da se saginjanje i korištenje sile mogu povezati s bolovima u leđima, ali i to ima svoje objašnjenje.

Na tijelu postoji mjesto u donjem predjelu leđa koje se može trenirati kako bismo malo po malo mogli podnijeti sve veće terete. Potrebno je postepeno napredovanje u treningu kako bi se smanjili bolovi u leđima, što su dokazali veslači koji veslaju raspoređujući teret veslanja na bokove, koljena i ostale zglobove, čime smanjuju pritisak na leđa.

Kako pravilno podizati teret?

Kralješnica je snažnija kada je izvijena. Savjetuje se da se prilikom podizanja leđa drže ravnima kako bi se teret rasporedio na mišiće na bokovima i nogama, no taj savjet ima smisla jedino ako su ti mišići dovoljno razvijeni. U tom slučaju, najprije bi se trebalo ojačati te mišiće.

Problem je u tome što u današnje doba sve više ljudi pati od viška kilograma, što znači da se manje kreću i manje vježbaju mišiće. Zbog toga sve teže podnose bilo kakve napore, uključujući i podizanje težih predmeta.

Zato stručnjaci najboljim načinom za eliminaciju bolova u leđima smatraju tjelovježbu. Umjesto da se ljudima savjetuje izbjegavanje podizanja teških predmeta, tvrde, trebalo bi ih se upućivati na to ih uklope u svoju dnevnu rutinu.