Samopouzdanje je osjećaj koji imamo sami prema sebi, preciznije, to su mišljenja o tome koliko vrijedimo, zaslužujemo, možemo i znamo.

Snažan osjećaj samopouzdanja dolazi iz nas samih, dok ga danas većina gradi na tome što drugi misle o njima. Najbolji primjer toga su društvene mreže na kojima objavljujemo sadržaj u iščekivanju lakova i komentara koji nam pomažu da se osjećamo bolje. Zamislite samo kako se tek osjećamo kada ih ne dobijemo željeni broj, koji bi potvrdio da je naš život zaista tako zanimljiv kakvim ga želimo prikazati, da smo uspješni, lijepi ili pametni kao što tvrdimo.

Odakle potječe manjak samopouzdanja?



1. Iz nesretnog djetinjstva - ljudi koji su odrasli u okruženju u kojem ih se fizički ili verbalno zlostavljalo ili zanemarivalo često imaju problem s prihvaćanjem vlastite vrijednosti



2. Traumatična iskustva - sram, krivnja ili osjećaj manje vrijednosti koje nam je nametnuo neko drugi ili mi sami usred nekog traumatičnog iskustva



3. Doživljeni neuspjeh - naši neuspjesi „naučili" su nas da nešto ne možemo ili nismo zavrijedili



4. Negativan razgovor samih sa sobom - naša razmišljanja o sebi koja se temelje na pozitivnom ili negativnom temelju. Jesmo li predebeli, nismo dovoljno pametni, konstantno doživljavamo neuspjehe...

Što se događa kad nas muči manjak samopouzdanja?

Ukratko rečeno, doživljavamo neuspjeh na svim poljima, što često dovodi do anksioznosti, depresije, poremećaja u prehrani pa čak i ovisnosti.

Kako izgraditi samopouzdanje?

Najveći problem sa samopouzdanjem je u jazu između onoga što jesmo i mislimo da jesmo. Zato, kako bismo ga promijenili, moramo promijeniti svoje mišljenje. To je dugotrajniji proces kojemu se treba posvetiti, ali koji je vrijedan truda. Evo kako to možemo učiniti:

1. Otkrijte problem

Budite iskreni sami sa sobom i otkrijte si zašto se osjećate onako kako se osjećate. Pronađite osobu od povjerenja s kojom možete razgovarati o tome. Ne možete bježati od istine ili izliječiti bolest ako prvo ne promotrite simptome. To se jednostavno mora učiniti.

2. Gledajte na sebe kao što to čine drugi

Možda se čini kontradiktorno, ali razmislite na trenutak. Što o vama misli osoba koja vas voli najviše na svijetu? Što bi ona rekla o vama? Ako vas netko voli, svjestan je vaših dobrih strana, što znači da one zaista postoje.

3. Trudite se

Svaki puta kada se ulovite s nekom negativnom pomišlju o sebi, svjesno ju pretvorite u pozitivnu, bez obzira koliko smiješno zvučala. Time trenirate mozak da ubuduće najprije pomisli na pozitivnu pomisao. Ako se trudite, čak i kad ne uspijete, nećete osjećati grižnju savjesti jer ste dali sve od sebe.

4. Bavite se aktivnostima koje vas čine sretnima

„Sretnima" je ovdje ključna riječ. Naš cilj je osjećati se dobro, ispunjeno i sretno. Pronađite nešto što vas zadovoljava mentalno, fizički ili emocionalno i posvetite se tome.

5. Identificirajte tko ste i budite vjerni sebi

Zapišite to, ako će vam tako biti lakše. Postanite svjesni vaših talenata i slabosti, svojih strasti i onoga što vam je važno. Što možete učiniti kako biste pridonijeli svijetu? Možda vaš neuspjeh proizlazi iz činjenice što se bavite potpuno krivom aktivnošću prema kojoj galite negativne osjećaje.

6. Prihvatite se

Bez obzira na to što vam drugi rekli, takvi ste, kakvi ste. Kada vi to prihvatite, nećete više obraćati pažnju na to što drugi misle, jer ćete znati da je to nevažno.

7. Prestanite se dovoditi u neugodan položaj

Kad stavljate tuđe potrebe prije svojih, nemate vremena za sebe i postajete nezadovolji. Ne kažemo da morate zanemarivati posao, djecu i obitelj, ali zahtijevajte malo slobodnog vremena. Svatko od nas ga zaslužuje da se bavi onime što ga ispunjava (kao što smo rekli u točki 4).

8. Tražite dobro u svemu

Obično nađemo ono što tražimo. Ako uvijek najprije zamijetimo ono loše, to je sve što ćemo zamjećivati. I na drugima pa tako i na sebi. Kao i u točki 2, namjerno radite na tome da to promijenite.

9. Pronađite ljude koji će vas podržati

Okružite se ljudima koji traže prave vrijednosti, ukazuju na vaše talente i mogućnosti. Maknite se od onih koji kritiziraju, žale se i omalovažavaju sebe ili druge.

11. Riskirajte

Kada doživimo neuspjeh, samopouzdanje je to što će nas natjerati da ustanemo i krenemo dalje. A ne možemo uspjeti ili neuspjeti ako nismo riskirali i pokušali. Rizik nam pomaže u izgradnji otpornosti, a svaki mali neuspjeh samo nas ojačava. Ljudi ne žale što nisu uspjeli, žale što nisu ni pokušali. Svaki vaš pokušaj dokaz je toga koliko ste jaki.

13. Stvorite ciljeve

Možete uspjeti, samo trebate znati u čemu želite uspjeti. Osmislite cilj prema kojemu ćete se razvijati i kojemu ćete doprinositi. I upamtite, to je vaš cilj. Bez obzira što dugi o njemu rekli i mislili. Važno je samo mislite li vi (i činite li sve što treba) da ga možete ostvariti.