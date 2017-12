Kako komunicirati s kućnim ljubimcem

Komunikaciju počnite vježbati s vašim ljubimcem kojeg najbolje poznajete i ne odustajte ukoliko imate mačku jer je normalno daje s njima malo teže komunicirati s obzirom da su one malo izbirljive oko odabira osobe koju će slušati. S psima je pak jednostavnije raditi jer su to čoporativne životinje koje vole slušatu svog vođu, a to ste vi.

Odvedite životinju u sobu gdje je mir i tišina jer će tako vaša životinja prepoznati ton vašeg glasa. Najbolje je da sjednete pored svog ljubimca i mazite ga sve dok se ne opusti u potpunosti nakon čega mu počnite nježno i tiho govoriti.

Preporuča se da izaberete neku riječ ili kratku rečenicu i da ju stalno ponavljate. Nakon što oko 10 puta ponovite istu riječ ili kratku rečenicu ostanite u tišini i zatvorite oči. Tada prestanite maziti ljubimca i zamišljajte u glavi sliku onoga što bi htjeli da on u tom trenutku napravi. Nikako nemojte zamišljati samo jednu sliku već pokušajte dijeliti svijest s ljubimcem tako da vam se emocije i misli povežu. Najbolje je da prizovete osjećaj u kojem mu dajete nagradu, a on uzvraća.

