Kako muškarci danas mogu pokazati da su ravnopravni

Žene su prvi put izišle na ulice 8. ožujka 1857. godine u New Yorku. Prosvjedovale su zbog loših uvjeta rada i niskih plaća. Prosvjedi su se nastavili održavati na isti datum i u godinama koje su dolazile, a 1910. u Kopenhagenu je 8. ožujka proglašen Međunarodnim danom žena.

Zapad je 30-ih godina prošlog stoljeća odlučio zaboraviti 8. ožujka jer ga se povezivalo s komunizmom, no to se promijenilo 1975. kada ga UN počinje službeno obilježavati. U nekim državama kao što su Rusija, Kazahstan i Ukrajina, Međunarodni dan žena je državni praznik.

Možda će vas iznenaditi činjenica kako žene imaju 28 posto mjesta u afganistanskom parlamentu u usporedbi s 19 posto u američkom Kongresu, navodi se u statističkim podacima Svjetske banke za 2016.

Što je nama naša borba dala?

UN-ovo izvješće objavljeno povodom Međunarodnog dana žena ukazuje na poražavajuću činjenicu kako nigdje u svijetu ne postoji zemlja u kojoj su žene i muškarci ravnopravni te kako je najveći izazov s kojim se žena današnjice susreće - nasilje.

I dalje je tuku, zlostavljaju i ubijaju, najčešće njezini najbliži - partneri, supruzi, očevi i braća. Stoga, darivanje cvijeća, čestitaka i bombonijera neće puno značiti ako žene u svojoj blizini ne poštujete.

One su majke vaše djece, one i dalje drže tri kuta kuće. U poslu su savjesne, predane, često imaju bolje rezultate od vas, no to na svojim plaćama ne vide. (Foto: Thinkstock)

"Aktualna stvarnost pokazuje da rodna jednakost nije izborena, propisi su i dalje puni rupa kroz koje bujaju novi načini izrabljivanja žena, nemogućnost napredovanja u karijeri uz novo dokazivanje poslije svake trudnoće i poroda, češći rad po ugovorima na određeno ili nepuno radno vrijeme, niže plaće i siromaštvo u starosti", ističe Savez samostalnih sindikata Hrvatske u priopćenju povodom Dana žena te traži za njih veće plaće i kvalitetna radna mjesta.

Pokret za ženska prava zahvaljujući feministkinjama jači je i glasniji, no ikada. I treba biti jer svijet u kojem živimo je krojen po muškoj mjeri, pun je nasilja i traži hitne preinake. Ne možemo sami pomicati brda, ali možemo pomaknuti kamen u svom dvorištu.

Zato imamo savjet za sve muškarce koji danas svojim ženama, majkama, bakama, sestrama, prijateljicama i kolegicama planiraju pokloniti cvijeće, imamo mali savjet - umjesto cvijeća skuhajte kavu, ručak, očistite stan, pričuvajte djecu jer to su - priznali mi ili ne - i dalje ženska posla.