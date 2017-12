Kako muškarci postaju gay

Kako se postaje gay? Ako pitate tradicionalnije orjentiranu ekipu, oni će početi spominjati razne gadosti, nazivati takve ljudime perverznjacima, bolesnicima i sličnim imenima, dok će liberalnija ekipa biti prilično uvjerena da se takvi - rađate.

Znanstvenici, barem oni ozbiljni, obično se drže podalje od takvih tema, no sada je napravljeno zanimljivo istraživanje nakon kojeg su znanstvenici oprezno ponudili moguće objašnjenje koje se temelji na biologiji - ili prirodi - umjesto na odgoju.

Istraživanje je inspirirano jednim od velikih neobjašnjivih pitanja biologije: što čovjek ima više starije braće, veća je mogućnost da će biti gay - navodno.

Sada znanstvenici tvrde da muško dijete aktivira imunološku reakciju u majci, koja može promijeniti mozak bebe u trbuhu.

Autori izvješća Sveučilišta u Torontu, objavili su svoju studiju u Proceedings of the National Academy of Sciences i naglasili da je to jedan od mnogih čimbenika koji određuju seksualnost osobe.

Napisali su: "Gay muškarci imaju prosječno veći broj starije braća nego heteroseksualni muškarci, što je dobro poznat nalaz unutar seksualne znanosti. Naziva se bratski efekt reda rođenja. Snažan znanstveni interes za seksualnu orijentaciju postoji zato što je ona temeljna ljudska osobina, i zbog toga što su njezina porijekla često središnja točka društvene kontroverze."

Tvrde da je njihovov istraživanje veliki napredak u razumijevanju podrijetla seksualne orijentacije kod muškaraca, pružanjem podrške teoretiziranom, ali prethodno neistraženom biološkom mehanizmu - majčinom imunološkom odgovoru na protein važan za razvoj mozga muškog fetusa.

Dječaci su 'sastavljeni' od X i Y kromosoma, dok djevojčice imaju dva X kromosoma. Kada je majka trudna sa svojim prvim dječakom, njezino tijelo reagira na Y kromosom i stvara veliku količinu protutijela nazvanog anti-NLGN4Y.

Ta antitijela mogu utjecati na razvoj mozga kod druge muške djece, iz čega autori studije zaključuju da to "sugerira povezanost s strukturom mozga i naknadnom seksualnom orijentacijom kod muških potomaka".

Međutim, priznali su da ova studija nije dokaz. Dakle, nastavit će se znanstveni napor da se dešifrira ono što 'čini' osobu heteroseksualnom ili homoseksualnom.