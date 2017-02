Kako muškarci zavode žene?

Muškarci zavode... neke će se žene na ovo grohotom nasmijati i ispričati barem pet anegdota o tome kako su im "zavodnici" prilazili s nevjerojatno glupim i prizemnim uletima.

No, druge su imale više sreće pa imaju samo jednu ili dvije takve situacije, a ako su imale jaako otvorene oči, možda su uspjele primjetiti neke od ovih znakova da se muškarac zapravo jako trudi zavesti je

Muški trikovi za zavođenje

Isticanje - jasan znak da pokušava privući pažnju žene je tako da se pravi važan. Tada će stajati uspravnih ramena kako bi izgledao jači, a time i muževniji. Također, dok sjedi noge će mu biti raširene jer podsvjesno vjeruje da tako izgleda moćnije, a i njegova muškost više dolazi do izražaja.

Mahanje - ako muškarac pokušava zavesti ženu, mahat će rukama dok razgovara više nego inače. Tako na neki način nesvjesno pokušava dati dodatnu važnost onome što govori, želi biti primijećen.

Nemir - vrpolje se kao mala djeca. Ponekad kao da crtaju nogom po podu dok razgovaraju sa ženom od koje im srce brže zakuca ili su nekako nestabilni. To je jednostavno jače od njih. Iako to možda nije klasično zavođenje, ženama je to preslatko.

Osmijeh - ne skidaju osmijeh s lica kada su u blizini žene koja im se jako sviđa. Osim što je na taj način zavode i šarmiraju, to pokazuje i koliko su sretni u tom trenutku.

Pogled - teškom mukom će se boriti sam sa sobom da drži pogled na njezinim očima kad mu se neka žena sviđa. Pogled će mu bježati na dijelove njezinog tijela i naglo će ga vraćati. Zavođenje izgleda slično, ali tada će polako pogledom prelaziti preko njezinog lica i tijela, a oči će mu biti jako sjajne.