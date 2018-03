Kako obuzdati bijes

Kada smo van sebe od bijesa, zaista nismo svoji. A nitko se ne voli osjećati bespomoćno, kao da njegovim tijelom upravlja neka čudna sila.

Zato donosimo nekoliko savjeta za obuzdavanje bijesa, koji će vam pomoći da poboljšate samokontrolu.

Ne udarajte u zid, samo duboko udahnite

Zaboravite na udaranje jastuka, zida ili bilo čega drugog. Zaboravite na bacanje tanjura, na lomljenje olovaka ili šutiranje vratiju...

Suprotno popularnom vjerovanju, ove uobičajene reakcije ne smanjuju bijes. Zapravo, istraživanja otkrivaju da se tako samo sve više odajemo lošim emocijama.

Ono što trebate napraviti je opustiti svoje tijelo, a to možete postići tako što ćete duboko udahnuti, zadržati zrak brojeći do 10, a potom lagano izdahnuti. Ponovite to tri puta.

Pokušajte razumijeti svoj bijes

Razmišljajte kao detektiv i otkrijte koje tu to situacije i ljudi koji su utjecali na to se razbijesnite, bilo kada. Kada otkrijete krivce, pokušajte ih izbjegavati, uvijek kada je to moguće.

Ako ih ne možete izbjeći, poput gužve u prometu ili neugodnog kolege na poslu, barem ćete znati kada ih možete očekivati i moći ćete se pripremiti na to i umanjiti ili potpuno obuzdati bijes.

