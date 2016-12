Kako pobrisati sve profile koje ste otvorili kroz godine

Profili na društvenim mrežama postali su nužnost već prilično davno, no treba li vam ih baš toliko i baš na svima? Možda mislite da bi to bilo dobro izbrisati, ali prvi uvjet da se nešto izbriše je da na traženi site dođete, a to je nemoguće ako se ne sjećate kako se zove.

Srećom postoji rješenje, a zove se Deseat.me. Ova web stranica pomoći će vam da sa samo nekoliko klikova izbrišete cijelu svoju internetsku povijest.

Sve što vam je potrebno je vaš Google račun. Nakon toga stranica će malo ''promisliti'' gdje ste se sve logirali tijekom godina i dati vam popis svih mjesta na koja ste prijavljeni.

Sve što vama preostaje je da obrišete one stranice na kojima više ne želite biti.

Ako se želite upustiti u ovu avanturu to možete učiniti OVDJE