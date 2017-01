Kako postati YouTube zvijezda i zaraditi na tome

Zbogom, glazbene kompanije. YouTube se polako mijenja od utvrde šaljivih kućnih videa u snažnu platformu zabave, a kroz svoj program partnerstva udružuje se s obećavajućih korisnicima i prodaje oglase za njih. Rezultat: gomila mladih ljudi koji ugodno žive od YouTubea.

Pred godinu i pol dana je Isak Anklew, 23-godišnji student iz Švedske kupio novi smartphone. U želji da isproba kameru, napravio je kratku snimku svog prijatelja Niclasa Lindberga koji se pravio da kuha i postavio je na YouTube. Danas je njihov muški kanal, Regular Ordinary Swedish Mealtime najpopularniji kuharski show u Švedskoj, a najgledanija snimka ima preko 4 milijuna gledatelja.

"Nismo baš rock zvijezde", kaže Anklew. "Slavni smo na jedan drugi način. Obični nas ljudi shvaćaju i prihvaćaju. Moj najveći strah u vezi cijelog projekta nije da ćemo prestati zarađivati, nego hoćemo li početi zamarati ljude."

Danas YouTube nije samo portal na koji roditelji stavljaju slatke snimke svoje djece, nego je mjesto za zaradu na kojem mladi (a i ne tako mladi) talentirani ljudi stječu slavu. "Želimo da ljudi pretvore YouTube u svoju karijeru", objašnjava Sara Mormino, šefica YouTube odjela za partnerstva. "YouTube neće zamijeniti televiziju, nego nudi alternativu. A za razliku od TV kanala, ovo je globalna platforma, svatko je može iskoristiti da postane popularan." Drugim riječima: YouTube je shvatio da se u svijetu nalazi jako puno potencijalnih Justina Biebera i da im mogu pomoći u dostizanju slave, zarađujući pri tome prilično dobro.

Tim suradnika Sare Mormino odabire YouTube partnere, korisnike poput Regular Ordinary Swedish Mealtima, i prodaje oglase za njih. Prihod se dijeli između YouTube i partnera, a o odnosima Marmino samo kaže da umjetnici dobivaju veći dio. YouTube trenutno ima preko 30 tisuća partnera u 14 zemalja, a nedavno su proširili partnerski program na Rusiju i Češku.

Pred par godina francuski stand-up komičar Max Boublif stavio je svoje video snimke na YouTube kao šalu. Danas, nakon 68 milijuna pregleda njegovih snimki, zarađuje sjajno kao YouTube zvijezda. "Mladi ljudi više ne gledaju televiziju", kaže Max, "Ovo je najbolji način za povezivanje s njima", tvrdi Patrick Macharovsky, 18-godišnji češki filmaš, "Da nema YouTube, nitko ne bi znao za mene."

Unatoč recesiji, YouTube partnerski program zaradio je u 2011. godini dvostruko više nego godinu dana prije, a YouTube, sada u vlasništvu Googlea, nastavlja s planovima proširenja, dodavanja još više zemalja partnerskom programu.

Nedavno je Boublif dobio ulogu u emisiji na francuskom TV kanalu Canal+, no kaže da se nije osjećao ugodno na televiziji, jer YouTube stvara poseban odnos između izvođača i publike, jer su oni odabrali gledati baš tebe.

YouTube u brojkama

Preko 4 milijarde pregleda dnevno (povećanje od 30% u zadnjih osam mjeseci)

60 sati videa se postavi na YouTube svake minute (povećanje od 25% u zadnjih osam mjeseci)

Mjesečno se gleda 3 milijarde sati videa

800 milijuna jedinstvenih korisnika posjeti YouTube svakog mjeseca

1 trilijun pregleda u 2011.

Na Facebooku se dnevno pogleda videa s YouTube u ukupnom trajanju od 500 godina

700 YouTube videa se podijeli na Twitteru svake minute

600 milijuna pregleda s mobitela dnevno

Kako postati zvijezda na YouTube

"Nemojte samo postaviti video i nadati se da će se početi gledati", kaže Stephenie Keller, nositelj predmeta Music Business na Berklee College of Music u Bostonu. "Dobro ih istagirajte i nemojte stavljati snimke koje izgledaju kao kućni video. To je bilo popularno, no više nije. Počnite, pošaljite linkove svim prijateljima i zatražite da ih pošalju svima koje poznaju". Dva bivša studenta profesorice Keller postali su Karmin, zvjezdani duo na YouTube. "Napravite obrade popularnih pjesama", kaže Keller, "ili pronađite nešto što će vas razlikovati od svih drugih."

Pitanja i odgovori s Robertom Thompsonom, nositeljem predmeta TV i popularna kultura na Syracuse University

P: Do koje mjere YouTube mijenja medijsku industriju?

O: YouTube stvarno mijenja sliku medijske industrije. U prošlosti je to bio samo portal na koji ste išli gledati snimke mačaka koje sviraju klavir i slično, raj za amatere, mjesto gdje ste išli vidjeti stvari koje niste mogli vidjeti nigdje drugdje. Sad je to mjesto na koje mladi talenti postavljaju visokokvalitetne video snimke, a svaki medijski gigant koji drži do sebe ima svoj YouTube kanal.

P: Sada talentirana osoba može postati YouTube zvijezda i potpuno zaobići glazbenu industriju i TV kanale ... Je li to dobro ili loše?

O: Pa, zapravo, to je samo drugi način za otkrivanje glazbenih talenata. Sjajno je to da svatko tko ima bilo kakvu opremu može doći do međunarodne distribucije svojih uradaka. No, to je ujedno i međunarodni sustav distribucije s beskrajnom količinom sadržaja, pa je većina ljudi previše optimistična kad razmišlja o svojim šansama da postane YouTube zvijezda. Tek nekolicina ljudi ima milijunske brojke pregleda, a još manje njih može ugodno živjeti od svog YouTube kanala.