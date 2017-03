Kako prava gospoda biraju poklone

Proces darivanja i poklanjanja nešto je što vas prati kroz cijeli život, odnosno nešto je bilo, što je i čega će uvijek biti. Stoga nije na odmet i pravilno naučiti tu velikodušnu disciplinu. Smisao i znanje oko poklanjanja nije nešto imalo ili nemamo, to je nešto što se uči. Uči se kroz praksu, uči se kroz poklanjanje, kroz upoznavanje osoba koje poklanjamo.

Poklanjanje može biti doista stresno i mukotrpno, no uz razne tehnike, uloženi trud i kucanja na prava vrata vaš poklon ne samo da može biti dobro prihvaćen već može biti čuvan kao pravo blago.

Za osobu koja ima sve

Vjerojatno svako od nas ima barem jednu takvu osobu u društvu i isto tako vrlo vjerojatno zna koliko je teško, naporno i dugotrajno odabrati poklon za takvu osobu. Ta osoba ima sve, ne treba joj ništa, a ako još što i zatreba kupi si sama. U takvim slučajevima najbolje je pitati tu osobu što želi, što joj treba, no vrlo vjerojatno ni nakon direktnog pitanja neće nam dati ideje jer ni sama ne zna što bi joj trebalo. Uglavnom kod takvih situacija najbolje prolaze pokloni koji se redovito troše. A za to moramo pogledati malo u recimo kuhinju. Možda škicnuti kakvu hranu ta osoba preferira pa se tu uključiti s našim poklonom. Kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje, flaša kvalitetnog vina, mješavina egzotičnih začina, uglavnom nešto što traje, a opet osoba će imati koristi od toga, pojaviše ako je ta osoba gurman. No, i ako se i taj dio na neki način zakomplicira, uvijek, ali uvijek kod tih osoba prolazi pažljivo odabrana čestitka s iskrenom porukom.

Za damu, odnosno suprugu ili osobu s kojom živimo

Bez obzira na prethodni scenarij s osobom koja ima sve i ništa joj ne treba, poklanjanje najbliže nam osobe ponekad može doista biti noćna mora, a ponekad ide kao podmazano. Uglavnom što se nas tiče ona je upravo osoba koja ima sve i koja sama bira svoje poklone, na kraju krajeva ne čekamo posebne prilike da je poklanjamo. Sve se svodi na razgovor. Ako je želimo iznenaditi, planirajmo to i razgovarajmo o tome što misli o nekoj temi, što joj se sviđa, što ne. Provjerite si dosadašnju situaciju s poklonima. Što koristi, a što skuplja prašinu, čega se s ugodom sjeća, a što želi zaboraviti. Međutim, bilo kako bilo ulaganje u zajedničko provođenje vremena na nekom izletu u prirodi, odlazak ne jednodnevni spa tretman u toplice, posjet nekom nacionalnom parku uz cjelodnevni planirani angažman teško da može proći neželjeno.

