Kako prepoznati da ste u pravoj vezi

Kako biste se trebali osjećati u vezi s osobom koja vam je suđena? Što je normalno, a što nije? Pročitajte naših desetak točaka i procijenite kakve vi emocije gajite prema opisanim situacijama.

1. Niste nervozni - s pravom osobom osjećate se mirno, ugodno i sigurno. Oni leptirići u trbuhu mogu biti zanimljivi na početku, ali u ozbiljnoj se i sretnoj vezi ne biste trebali osjećati nervozno. Ako veza u vama konstantno budi taj osjećaj, jeste li sigurni da je prava?

2. Ne preispitujete sitnice - znate li onaj osjećaj kad vam dođe da se zapitate: „Jesam li ja luda ili..." To pitanje znak je da vaša veza nije prava. S pravom osobom ne morate se pitati što je htjela reći, čini li zaista što je rekla da čini, je li zaista tamo gdje je rekla da će biti. Nemate potrebu provjeravati partnera i sumnjati u njegove postupke. Pravi partner nikada vas neće navesti da se osjećate nesigurno.

3. Ne trebate se truditi - zapravo, ne trebate forsirati stvari. Ne trebate ga ganjati i slati mu nevažne poruke kako biste mu dali priliku da vas pozove na drugi spoj. Ako ste se već viđali, ne treba mu povod da vam se javi. Da želi, već bi to učinio. Ako je to ono pravo, on će učiniti sve što treba da vas ne izgubi.

4. Slažete se oko istih stvari: religije, politike, moralnih vrijednosti, braku, djeci... - ne morate imati isto mišljenje o svemu, ali prihvaćate njegovo i on prihvaća vaše. Razumijete kako će vaše razlike utjecati na budućnost vaše veze i spremni ste na kompromise.

5. Radi se o osobi koja se uklapa u vaše standarde, i vi se uklapate u njihove - i sami morate imati karakteristike koje očekujete od svojeg partnera. To ne znači da se suprotnosti ne privlače, ali ako želite da vaš partner bude iskren, motiviran i humorističan, ne možete prepoznati u njemu te karakteristike ako sami ne znate što znači nešto jako željeti ili imati dobar smisao za humor. Kakvi ste, takve ljude privlačite.

6. Odgovaraju na vaše poruke - zvuči trivijalno, no kad nam netko dugo ne odgovara pretvaramo se u zvjerke koje su u stanju danonoćno filozofirati o tome što rade, gdje su i s kim su. U tome ima istina. Ako netko nema minutu vremena da napiše jednu poruku i pita nas kako smo, koliko je toj osobi zapravo stalo do nas i onoga što mi mislimo?

7. Čak vas i zovu - komunikacija nije problem kada ste s pravom osobom. Najbolja prijateljica uvijek vas nazove kada vam želi ispričati neku novost. Zašto bi bilo čudno da on čini isto?

8. S njime možete biti osoba koja jeste - ne trebate se ponašati na način koji mislite da će se njemu sviđati, već biti tko jeste, sa svim svojim manama i vrlinama. On se zaljubio u vas, a ne nekoga tko glumi nešto što nije. Na kraju krajeva, i on se ponaša prirodno kad je u vašem društvu.

9. Potpuno si vjerujete - zamolite ga za njegov telefon kako biste nekome poslali poruku, i on vam ga da bez pitanja. Znate čak i njegovu lozinku. Ako si međusobno vjerujete i nijedno od vas nema što sakriti, takve stvari nisu problem.

10. Ne svađate se zbog sitnica - prije nego što planete, zapitate se je li ta stvar uopće vrijedna pažnje i konflikta. Hoće li to povrijediti drugu osobu?