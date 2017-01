Kako prepoznati da vas draga vara

Savjeti koje ćemo vam prenijeti praktične su naravi, a komplilaciju su napravila dva čovjeka kojima je životni poziv upravo lov na nestašne žene - Christopher Paoletti, vlasnik Infidelity Investigationsa i Tony DeLorenzo, koautor knjige 28 znakova da vas žena vara.

Momci su se potrudili i saželi cijelu priču u pet, prema njihovom iskustu, nepogrešivih znakova koji će vam dati do znanja da je vaša druga odlučila potražiti toplinu u zagrljaju nekog drugog. Pa, krenim0...

1. Nema više predigre

O predigri je napisano na tone knjiga, i svakom muškarcu se prije ili kasnije ukaže velika tajna - žene je vole. Neke čak ne mogu bez nje niti pomisliti na seks. OK, tu i tamo se zalomi u nekom liftu, skladištu ili sličnom prostoru, no obično je to obavezan dio seksa. E sad, kad vaša draga najednom odmah kreće u akciju na prvi znak predigre, vrijeme je da pomislite: Hmmm, možda se ona samo hoće riješiti obaveze na brzaka? Ako se učestalo ponavlja, to je upravo to ....

2. Opisuje vam svoj dan u detalje ...

Ako na vaše kurtoazno pitanje kako je bilo na poslu danas krene bujica detalja, i tako dan za danom, trebate imati prilično začepljen nos da vam tu ne bi nešto gadno zasmrdilo. Dečki će, ako varaju, biti prilično samozatajni i odgovarati generalno, bez i jednog detalja koji bi ih mogao otkriti da lažu, no žene će minuciozno složiti priču i udaviti vas detaljima ...

3. ... kopajući pritom po torbi

Neverbalna komunikacija je 80% komunikacije ... Znači, obratite pažnju na znakove (za razliku od inače, kad gledate jedino kako bi upalili televizor ili zbrisali s frendovima na pivo) - ako draga kopa po torbi, drži ruke u džepovima, izbjegava pogled ... sve to znači da vam prodaje maglu. Stoga, otvorite lijene oči!

4. Smanjila je količinu SMSova/chatova na Fejsu

Koliko ste puta pitali dragu tko šalje poruke? Vjerojatno puno, no kako je na drugoj strani stalno najbolja frendica/sestra/kolegica, odustali ste ... I normalno vam je da draga hoda po kući s mobitelom i cereka se pišući nešto. No, kad to prestane, a ni Fejs je više ne privlači previše, vrijeme je da se zabrinete, jer je očito već istrošila prste na pisanje u trenucima kad vas nije bilo u blizini.

5. Prestalo je zanovijetanje

Kad joj prvi put prestane smetati dignuta daska ili zapišane pločice, dlake u umivaoniku i omiljene čarape pod stolom, gotovi ste ... Zašto? Pa, do sad se trudila odgojiti vas u muškarca kojeg se može trpiti u kući. No, kad hladno pređe preko ovakvih grijeha bez zanovijetanja, znači da je odustala ... Prevedeno, našla je drugog kojeg će odgojiti.