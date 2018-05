Kako pripremiti savršen roštilj

Roštilj je omiljen način pripreme hrane u toplim danima, pogotovo ako se radi o nedjelji ili nekom prazniku, pa evo nekoliko savjeta kako to napraviti na najbolji mogući način.

Dakle, nakon što kod svog mesara nabavite potrebno meso (manje posvećeni kupit će jednostavno sve već pripremljeno u nekom trgovačkom lancu, no što oni znaju...), treba ga marinirati kako bi bilo savršeno.

Svaka marinada treba sadržavati kiselinu i ulje. Kiselina (ocat ili limun) će omekšati meso. Toj mješavini dodajte grančicu-dvije ružmarina, lovorov list, češnjak, papar u zrnu i malo soli (nemojte pretjerati jer će isušiti meso).

Meso stavite u marinadu, pokrijte folijom i ostavite u hladnjaku preko noći ili barem tri sata prije pečenja. Prije, no što meso budete stavljali na vatru, uklonite s njega grančice ružmarina i češnjak. Kod marinada je odlična stvar što je u pripremi samo nebo granica - možete kombinirati što god hoćete od sastojaka ili zaviriti na gastro stranice i inspirirati se.

Kod pečenja vodite računa da ne kapa ništa u vatru jer to dovodi do pojave dima koji sadrži štetne tvari koje dolaze u hranu. Radi se o supstancama koje se smatraju kancerogenima pa bi ih trebalo izbjegavati. Također ako provjeravate je li meso pečeno tako što ga zarezujete, nemojte to činiti nad vatrom.

Za povrće isto vrijedi, ali ne morate ga tako drugo držati u marinadi. Pola sata prije, no što ide na roštilj, sasvim je dovoljno.

Uz meso i povrće s roštilja savršeno idu umaci. Tu imate potpunu slobodu, ali bilo bi sjajno kad bi sastojci bili domaći - mladog sira, vrhnja, vlasca, crvene paprike, češnjaka... ideja ima napretek, pustite mašti na volju.

Sve u svemu - uživajte i dobar tek!