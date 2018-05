Kako provjeriti pijemo li dovoljno vode?

Vodu treba piti u dovoljnim količinama, to svi znamo, no znamo li zaista pijemo li dovoljno vode?

Na našu sreću postoji vrlo jednostavna metoda da to saznamo, a uključuje prste i kožu.

Naime, razina elastičnosti kože pouzdan je pokazatelj stana u organizmu kada govorimo o hidriranosti. Evo što vam je činiti: uštipnite se na području abdomena ili ruke i držite par sekundi pa pustite.

Ako se koža odmah vrati u normalno stanje - pijete dovoljno vode, no ako za to treba nekoliko trenutaka - dehidrirani ste.

Eksperiment možete izvesti bilo kad i bilo gdje. Zašto ne odmah?

Što se tiče količine vode koja bi se dnevno trebala unijeti u tijelo, ona iznosi oko dvije litre. To ne znači da morate popiti dvije litre vode jer u tu količinu su ubrojene juhe iostala tekućina koju konzumirate kroz dan. Kava se ne računa. Uz kavu, jer je dijuretik, treba popiti čašu vode.