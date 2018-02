Kako puni mjesec utječe na san

Puni Mjesec možda vas neće pretvoriti u vukodlaka, kao što su ljudi nekada vjerovali, no moguće je da će utjecati na kvalitetu vašeg sna.

Dugo se sumnjalo da puni Mjesec igra ulogu u ciklusu spavanja, a pritom i na promjene u ljudskom ponašanju, no donedavno ništa od toga nije se moglo dokazati.

Prijašnja istraživanja dokazala su vezu između spavanja i Mjesečevog ciklusa, no tek je ono iz 2013., zvano Cajochen, definiralo da Mjesec produljuje vrijeme potrebno da zaspimo, smanjuje "efikasnost" sna i općenito vrijeme spavanja.

Tijekom spomenutog istraživanja, 3 se godine pratilo spavanje 33 pojedinaca. Najviše problema sa spavanjem ispitanici su prijavljivali upravo za vrijeme punog Mjeseca, zbog čega su idućih dana tvrdili da se osjećaju umorno i iscrpljeno, dok im je kvaliteta sna bila niska, a spavali su u prosjeku i 20 minuta kraće nego inače.

I dok je dokazano da veza između Mjeseca i sna postoji, i dalje ne znamo kako to Mjesec točno djeluje. Upravo zato, istraživači objašnjavaju kako "funkcionira" puni Mjesec.

>>Za svaki slučaj, provjerite Mjesečeve mijene u 2018.>>

Mjesec postaje pun kad se nalazi na takvoj poziciji u odnosu na Zemlju, da ga Sunce potpuno osvjetljava. To se, otprilike, događa svakih 29 dana, prema podacima NASA-e.

U to vrijeme, Mjesečev sjaj je jači što bi, da ljudi spavaju pod otvorenim nebom, utjecalo na njihov san. No Cajochen istraživanje provedeno je u kontroliranim uvjetima zamračenog laboratorija, pa ispitanici nisu ni znali da dolazi do punog Mjeseca.

Druga hipoteza navodi da je u pitanju posljedica veze između Zemlje i morskih mjena te Mjeseca i njegove gravitacije.

U slučaju da čudno sanjate, pomoći će vam >>Sanjarica, sanovnik, tumač snova>>....

Treće moguće objašnjenje je da je ljudski biološki ritam prilagođen Mjesečevim mjenama.

S obzirom na upoješnost Cajochen istraživanja nema uopće dvojbe o tome da će Mjesec i spavanje i dalje ostati vrlo zanimljive teme za različite vrste studija.