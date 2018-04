Kako se boriti protiv proljetnih alergija

Proljeće donosi lijepo vrijeme i uživanje u prirodi, no uz sve to stižu nam i proljetne alergije. Često je to vrijeme u kojem se, osim dolaska sunčanih dana i uživanja u prirodi, pojavljuju i neke neugodne popratne pojave poput kihanja i šmrcanja. Riječ je naravno, o proljetnim alergijama.

Proljeće je nekima omiljeno godišnje doba, ali drugima nimalo drago. Ovoj drugoj skupini ljudi pripadaju osobe alergične na pelud biljaka kojima u travnju počinje cvat.

Sezonske alergije nisu bolesti koje ugrožavaju život, ali značajno ugrožavaju kvalitetu života. Simptomi podsjećaju na običnu prehladu.

Osobe s alergijama bude se umorne pa zbog toga imaju problema i s koncentracijom, a organizam je zbog otežanog disanja slabije opskrbljen kisikom. Kako je proljeće također vrijeme prehlada, simptome je lako pomiješati.

Ima jedan simptom koji kod alergija se drugačije manifestira nego kod prehlada, a to je kihanje.

Kad je čovjek prehlađen i nakon kihanja nastupa jedno olakšanje, a kod alergija nema olakšanja, nego to kihanje traži drugo kihanje pa kreću ta serijska kihanja, rafalna koja kod nekih traju i po nekoliko minuta

Da je riječ o alergiji upućuje i trajanje simptoma duže od dva tjedna. Dijagnoza alergije počinje anamnezom.

Alergijski rhinitis je kronična bolest, kada se kod nekoga pojavi, ta ga osoba ima cijeli život. Međutim nije nužno da se svake sezone razviju simptomi niti jednako snažnog intenziteta.

Jedan od prvih savjeta koji će liječnik dati alergičnoj osobi - je izbjegavanje alergena, što nije uvijek lako.

Liječnici također savjetuju praćenje peludnih kalendara i početak uzimanja terapije antihistaminicima prije pojave samog alergena. Iako se alergija ne može izliječiti, simptomi se kod većine alergičara mogu u potpunosti ukloniti. Važno je na vrijeme reagirati.