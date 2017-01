Kako se dobro naspavati za samo pet sati

Sigurno se mnogi od vas do sitnih sati bave nekim stvarima koje nisu uspjeli završiti tijekom dana, ili se dižete ranom zorom ne biste li tada uhvatili dovoljno vremena za sve obaveze koje imate.

U oba slučaja nećete se baš naspavati, pogotovo ako uhvatite tek 4 do 5 sati sna. No, uz par trikova, i to će biti dovoljno da drugi dan budete pribrani, koncentrirani i puni energije.

Za početak, kad legnete u krevet ispraznite glavu od misli o proteklom i budućem danu, opustite i mislite na nešto lijepo ili pustite laganu glazbu. Nipošto se nemojte prejesti ili natrpati grickalicama pred spavanje, jer će organizam trošiti energiju i tijekom sna kako bi savladao svu tu hranu.

Otuširajte se toplom vodom prije spavanja i pritom sa sebe isperite dan koji je prošao, sve emocije i iskustva koja su se nagomilala. Lezite i utoplite se, jer će vam umjerena toplina opustiti tijelo.

Takđer, pokušajte barem sat vremena prije spavanja ugasiti računalo i televizor i raditi ono što trebate bez njih. Ako se odlučite usvojiti ovaj tempo, obavezno liježite prije ponoći i dižite se rano ujutro, jer se prije ponoći dokazano brže zaspi, a i dva sata spavanja nakon ponoći vrijede kao jedan prije.

Za potpuno navikavanje na ovaj tempo trebat će vam oko mjesec dana, uz dodatak da jedan dan u tjednu obavezno odspavate osam sati.