Kako se pokrenuti i prestati vrijeme provoditi sjedeći

Ako obavljamo uredski posao, sjedeći provodimo više od 10 sati dnevno. Nakon toga vraćamo se kući, i obično nastavljamo s tom (ne)aktivnošću.

Poznato nam je već da dugoročno sjedenje pogoduje nakupljanju masnih naslaga i debljanju, a većina nas misli da se to događa zato što sjedenjem ne sagorijevamo kalorije. No to nije sve što se zbiva u tijelu.

Ako dulje vrijeme sjedimo, tjelesne stanice počinju trpiti pritisak zbog čega se u njima formiraju kapljice lipida pa se masno tkivo povećava i širi. To "stanično širenje" može se povećati i do 50%, a većina tih stanica nalazi se u srtražnjici. I ne samo to. Nakon što stanice počnu rasti, one i očvršćuju, zbog čega postaje još teže riješiti ih se vježbanjem i dijetama.

Kako spriječiti širenje stanica?

Postoji nekoliko načina na koje to možemo postići. Najjednostavniji od njih je - kretanje. Najmanje dva sata dnevno trebali bismo provesti na nogama i u pokretu.

Nije pritom nužno ni izlaziti iz ureda ili kuće. Dovoljni su i mali pokreti tiekom dana, a oni će biti i najkorisniji. Mijenjanje položaja u stolici, šetnja do kuhinje, ustajanje i šetnja do prozora mogu drastično smanjiti rizik od posljedica dugotrajnog sjedenja.

Osim toga, kratke pauze tijekom posla također su zdrave jer potiču kreativnost.

Donesite odluku o promjeni. Svakih 20 minuta ustanite iz stolice, malo se istegnite, promijenite položaj ili nekamo odšetajte. Pokret će vam uskoro ući u naviku i više se nećete trebati ni podsjećati na pokret - jer nećete moći bez njega.