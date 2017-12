Kako se seksom gube kilogrami

Seks se može vrlo učinkoviti ubaciti u svoj plan upravljanja težinom. Naime, kao što dobro znamo, seks nam pomaže da sagorimo kalorije.

No, prednosti se ovdje ne zaustavljaju. Normalna težina je sastavni dio zdravog načina života. Očuvanje dobre težine pogodno je za naše kosti i pluća.

Bez obzira jeste li se odlučili za provjerenu mediteransku prehranu ili ukidanje nezdrave hrane, razumijemo da je naša prehrana povezana s težinom i zdravljem. No, tjelesna aktivnost je važan dio održavanja normalne težine, gubitka težine i održavanja linije. Preporuke su najmanje 150 minuta vježbanja umjerenog intenziteta svaki tjedan, ali manje od 25 posto odraslih ne uspijeva dostići ovaj cilj.

Gdje se seks uklapa u ovo?

Seks je dobar za naše zdravlje, sagorijeva kalorije i to nas čini zadovoljnima. Seksom

Tijekom 2013. godine prof. Antony D. Karelis - zajedno s kolegama iz Sveučilišta u Quebecu u Montréalu u Kanadi - precizno je proučavao koliko kalorija izgaramo kada smo u akciji. Prof. Karelis je u članku svog časopisa PLOS ONE objasnio učinke istraživanja koje je proveo. Za svoje istraživanje, prof. Karelis je radio s dvadeset i jednim heteroseksualnim parom u dobi od 18 do 35 godina.ćete sagorijeti kalorije kao da vježbate u teretani...jer on je ipak tjelovježba.

Parove je tražio da se seksaju jednom tjedno tijekom razdoblja od četiri tjedna, a on bi bilježio rezultate gubljenja težine.

U seksualni čin uključeni su predigra, seksualni odnos i barem jedan orgazam bilo kojeg partnera, a zatim je završilo s razgovorom partnera, objašnjava Karelis.

Saznanja prof. Karelisa

Muškarci su prosječno izgubili sto i jednu kaloriju, a žene šezdeset i devet kalorijakada su imali seksualan odnos. Prosječni intenzitet bio je veći od hodanja, ali niži od jogginga, objašnjava prof. Karelis, stavljajući ga čvrsto u kategoriju vježbi s umjerenim intenzitetom.

Bolji ugođaj od teretane

Raspon izgorjelih kalorija tijekom seksa znatno je varirao. Na donjoj ljestvici muškarci su izgubili 13 kalorija i žene 11,6, dok su na vrhu dometa muškarci izgubili 306 kalorija i žene 164.

Pogledajmo ove brojeve u kontekstu trajanja svakog seksualnog odnosa. Dok je prosječno trajanje predigre, seksa i orgazma bilo 24,7 minuta, stvarno vrijeme seksa kod parova bio je seks od 12,5 do 36,9 minuta.

Ako želimo povećati gubitak kalorija tijekom seksa, možemo se aktivnije uključiti, produljiti trajanje ili napraviti kombinaciju oboje.

Kada je prof. Karelis zamolio sudionike da usporede aktivnost seksa s aktivnošću u teretani, svi su se složili da je seks ugodniji od teretane.