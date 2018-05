Kako smršaviti, a ne izgubiti obline?

Mršavljenje je nekim ženama nužda, drugima moda, no sve će svejedno s velikim guštom obući stare traperice ili košulju koja je godinama stajala u ormaru... ali nekima neće biti draga jedna od nuspojava - manji dekolte.

Naime, ako izgubite kilograme na trbuhu i bedrima (što sigurno želite), neizbježno će se smanjiti i grudi.

Koliko? Zavisi od toga koliki višak masti ste uskladištili u njima. Vjerojatno imate osjećaj da one prve nestaju, no nije tako. To vam se samo čini jer su istaknute, odnosno u vidnom su vam polju za razliku od stražnjice.

U svakom slučaju, ljudi na različitim mjestima na tijelu skladište masti. Netko više na trbuhu, drugi na bedrima ili kukovima ili stražnjici. Isto je s grudima. Ako su vam se grudi povećale kada ste se udebljali, smanjit će se kada budete smršavjeli. Ako se nisu povećale, neće se ni smanjiti.

Utječe li brzina kojom gubite kilograme na elastičnost vaših grudi?

Dobra vijest je da ne utječe. Loša vijest je da na elastičns kože grudi i ostalih dijelova tijela utječe količina kilograma koje izgubite. Ako izgubite puno kilograma, koža će se objesiti i gravitacija tu čini svoje.

Možemo li išta učiniti kako bi naš dekolte ponovno postao bujan nakon gubitka kilograma?

Možemo - nabaciti koji kilogram, ali mišića. Najbolja destinacija u ovom slučaju je teretana. Treba ojačati prsne mišiće koji će podići pa čak i povećati grudi. Najbolje vježbe za to su vježbe na benchu, plank i sklekovi, odnosno sve vježbe u kojima rade prsni mišići. Osim treninga snage, dobre su i određene joga asane poput kobre ili deve.