Kako spriječiti djelovanje neonacista?

Mjestašce Themar na jugu savezne pokrajine Tirinške broji oko 3.000 žitelja. Proteklog vikenda ovdje je boravilo dvostruko više neonacista iz cijele Europe koji su se ovdje okupili na najvećem koncertu s desno ekstremnom pozadinom u posljednje vrijeme. I posebne majice su bile tiskane za ovu priliku, s natpisom "Juriš na Themar" . Na leđima je stajalo: "Dobri ljudi u strahu" pri čemu je "dobri ljudi" ("Gutmenschen") podrugljiv naziv desne scene za sve one koji se, recimo, angažiraju oko izbjeglica. Te subotnje večeri odigrala se i scena koja je i posljednjem skeptiku dala do znanja tko se okupio u Themaru: stotine gostiju koncerta, sinkrono su uzdizale desnu ruku u pozdrav i uzvikivalo "Sieg Heil". Stotine policajaca su se nalazile u blizini, ali nitko nije intervenirao.

Okupljanje ili manifestacija?

Premijer Tirinške, političar stranke Ljevice Bodo Ramelow traži zakonske promjene kako bi se ubuduće jasnije odredilo u koju sferu spadaju ovakvi neonacistički domjenci: normalne komercijalno-zabavne manifestacije ili političke skupove. Onaj u Themaru je bio okarakteriziran kao politički skup što, zbog ustavnog prava na izražavanje vlastitog mišljenja znatno otežava njegovu zabranu. No, to je ujedno bila i klasična komercijalna manifestacija na kojoj su organizatori, prema nekim procjenama, "obrnuli" i do 400.000 eura. Kada se radi o političkom skupu, za osiguranje skrbi država, a za koncerte organizator. Zato bi u budućnosti, traži Ramelow, lokalne vlasti trebale jasnije odrediti o kakvom skupu se radi.

6000 neonacista i 500 protuprosvjednika

Od 2006. je zakon o okupljanju u rukama saveznih pokrajina. Teoretski Ramelow može pokrenuti proceduru za zakonskim promjenama. No to je osjetljivo pitanje u koje se mnogi ne usuđuju dirati. Potpredsjednik Liberalno-demokratske stranke (FDP) i pravnik Wolfgang Kubicki smatra da su želje Ramelowa "emotivno opravdane, ali ustavno-pravno neodržive". "U trenutku kada ustavne temelje počnete tumačiti sa svjetonazorskom obojenošću država postaje proizvoljni instrument jer više ne djeluje neutralno nego se okreće u jednom ideološkom smjeru", rekao je Kubicki. Predsjednik tirinške Mobilne savjetodavne udruge protiv desnog ekstremizma Sandro Witt smatra da nisu potrebni novi zakoni nego samo dosljedna primjena postojećih. Istodobno se postavlja pitanje zašto su ovakve manifestacije moguće samo u Tirinškoj. "Ova savezna pokrajina je povijesno gledano oduvijek bila 'hotspot' za desne aktiviste i ovdje su vrlo aktivne strukture koje su potrebne za organizaciju ovakvih koncerata", kaže Henning Flad iz radne skupine "Crkva i desni ekstremizam". Jedan od kultnih likova desno ekstremne scene u Tirinškoj je Tommy Frenck koji je i organizirao subotnji koncert u Themaru. On u ovom mjestu drži i jednu gostionicu koja je poznato okupljalište neonacista, a planira nova okupljanja.

U slučaju da i sljedeće okupljanje bude dozvoljeno, gradonačelnik Themara Hubert Böse želi ponovno organizirati protuprosvjede. No, u subotu se okupilo svega 500 prosvjednika koji su stajali nasuprot 6.000 gostiju neonacističkog koncerta. Jan Raabe, stručnjak za desno ekstremnu glazbenu scenu, smatra da Njemačkoj ne trebaju novi zakoni nego samo dosljednija primjena postojećih. I da na koncertima poput onog subotnjeg, gdje su se politički govori izmjenjivali s nastupima bendova, bude netko tko će pozorno pratiti koje poruke dolaze s pozornice i iz publike te da reagira ako to bude potrebno.