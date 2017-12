Kako ublažiti grlobolju?

Grlobolja nas uvijek muči u hladnije dane, a po definiciji ćemo posegnuti za nekim napitkom kako bi se riješili boli i počeli lakše kašljati.

No, i tu, baš kao i kod svake bolesti takvog tipa, ima mali milijun savjeta i preporuka, od onih "naših starih" do new age priča... a koja od njih je najučinkovitija?

Alkoholna pića - alkoholna pića zauzela su drugo mjesto na listi najučinkovitijih toplih napitaka, vjerovali ili ne. Razloga ima nekoliko - dezinficiranje grla, anestezija i osjećaj bržeg ozdravljenja. Iako postoje dokazi da alkohol može ubiti viruse odgovorne za običnu prehladu i gripu, to je doista samo slučaj kod alkoholnih gelova za ruke i sanitizera ili kod tableta koje sadrže alkohol. Alkohol ima anestetičke učinke, ali nema znanstvenih dokaza o prednostima koje pripisujemo različitim alkoholnim preparatima u smirivanju naše grlobolje. To je čisto nagađanje. Alkoholno piće može vam vratiti boju u obraze i prividno vas ugrijati.

Čaj, limun i med - najpopularniji domaći vrući napitak s dodatkom limuna je čaj i uvjerljivo je na prvom mjestu liste učinkovitih toplih napitaka. Naša vjera u limun i med proizlazi iz znanja koja se prenose iz generacije u generaciju i uvjeravaju nas u ljekovita svojstva. Trenutačno nam umiruju grlo i griju nas u hladnim danima. Limun je u piću popularan zbog visoke razine vitamina C. Pojedinci koji obavljaju fizičke poslove i oni koji su pothlađeni i izloženi boravku na otvorenom zbog poslovnih zahtjeva, moraju uzimati veću dozu vitamina C. No dokaza da smiruje bol u grlu još nema.

Med je poznat po antimikrobnim svojstvima. Jedna studija otkrila je da je med Manuka učinkovit u smanjenju širenja virusa gripe. Kada je riječ o bolovima, med je proučavan uglavnom u kontekstu tonzilektomije, a istraživanje je pokazalo da je med i tu djelotvoran. Druge studije istražile su učinkovitost meda za smanjenje kašlja, povezane s prehladom i groznicom. Nekoliko kliničkih ispitivanja pokazalo je vidljivo poboljšanje kada je riječ o kašlju i kvaliteti spavanja kod djece starije od godine dana.

Začini - đumbir je vrlo učinkovit za ublažavanje bolova u grlu. Doista, za đumbir se pokazalo da smanjuje bol. U jednoj studiji istraživači su koristili računalno modeliranje kako bi saznali može li đumbir spriječiti infekciju gripe - osobito H1N1 koja uzrokuje svinjsku gripu. Tim je utvrdio da aktivni sastojak đumbira spriječava virus u inficiranju ljudske stanice. Sastojci cimeta su prema vjerovanju, borci protiv kroničnog kašlja i prehlade te njeguju sluznicu i čiste sinuse.

Istraživanja su pokazala da 99 posto ljudi koristi neki oblik kućnog lijeka kada dožive nevolje koje dolaze s prehladom. Med je jasan favorit na popisu, koji donosi olakšanje populaciji od četrdeset i dva posto. Topli napitci najbolji su za konzumaciju kada vam je grlo upaljeno. Oni podmažu grlo i umire osjećaj nadraženosti.