Kako učiniti surfanje internetom malo sigurnijim

Fama oko kontroverznog Googleovog pravilnika o privatnosti još uvijek nije nestala i mnogi ljudi, a i svjetske vlade, smatraju da se objedinjavanje i skladištenje korisnikove povijesti pregledavanja sadržaja na Internetu kosi sa pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ako ste vi jedni od onih kojima je stalo do vlastite intimnosti i jednostavno ne pristajete na to da nepoznate osobe imaju mogućnost kopanja po vašim osobnim podacima koja ne samo da otkrivaju vaše životne interese i religijsko opredjeljenje, nego i seksualnu orijentaciju i lokaciju gdje živite, donosimo vam par trikova koji će vas sakriti od znatiželjnih pogleda Googlea dok boravite u cyber prostoru.

Savjet #1 Odjavite se s Google računa kada završite

Iako ovo zvuči toliko jednostavno i banalno, ljudi vrlo često smetnu s uma da nakon što su završili sa surfanjem putem Googlea trebaju kliknuti na Sign Out, odnosno odjaviti se sa svojeg korisničkog računa.

"Ako koristite Internet preglednik, a prijavljeni ste na Google, omogućavate mu da prikuplja podatke iz cookiesa ("kolačića"). Kada se odjavite, Google više ne zna tko koristi Internet preglednik", kaže Stephen Cobb, specijalist za sigurnost u ESET-u, dobro nam znanoj tvrtki za antivirusne programe.

No, iako ste se odjavili Google još uvijek vidi vašu IP adresu.

Savjet #2 Uključite opciju privatnosti u pregledniku

Svi preglednici imaju opciju Private Browsing, odnosno mogućnost da se vaša povijest surfanja ne bilježi, a svi "kolačići" se brišu nakon zatvaranja prozora. Za Google Chrome je to "incognito browsing", za Firefox je "do not track", a za Safari, Operu i Internet Explorer ta se opcija nalazi pod imenom "in private".

Ako želite igrati na sigurno, "ziheraški" nemojte koristiti Google za pretraživanje sadržaja na internetu, nego se okrenite alternativi koja ne sakuplja podatke o korisnicima, poput tražilice DuckDuckGo.

Savjet #3 Postanite anonimni

Najbolji način da se postane apsolutno anoniman na internetu jest skrivanje svoje IP adrese, odnosno brojčane oznake vašeg računala na internetu, koja u principu funkcionira poput kućne adrese koja odaje vašu poziciju.

IP adresa se može sakriti putem softvera ili dodataka za preglednik. Program Tor, kojeg se može besplatno skinuti na stranici torproject.org, sprječava bilo kakav nadzor dok se surfa internetom i omogućava korisnicima da budu anonimni.

Disconnect.me je dodatak za preglednike (plug-in) koji kontrolu nad privatnosti vraća u ruke korisnicima tako što im daje uvid tko ih prati i dozvoljava im da sami odluče što će učiniti sa svojim podacima.