Kako uspješno preživjeti promjene

Promjene su jedina stalna pojava u našem životu, to je do sada shvatio i najzatucaniji lik na svijetu, no kad malo bolje pogledamo, možemo sa sigurnošću reći da se i dalje ne možemo naviknuti na njih.

Zašto? Naravno, sve je u glavi, pa evo nekoliko savjeta kako posložiti kockice da sve bude na svom mjestu i nakon nove (i nove) promjene.

Držite se svog rasporeda koliko god je to moguće - što se više promjena događa, to je važnije držati se vašeg svakodnevnog rasporeda. Kada imamo neke stvari koje ostaju iste, poput šetnje psa u 8 sati ujutro, to će nas na neki način usidriti. Ovo sidro je podsjetnik da su neke stvari ipak ostale iste i daje našem mozgu malo odmora. Ako prolazite kroz puno promjena možda će vam pomoći i zapisivanje stvari koje morate obaviti.

Pokušajte se što zdravije hraniti - kad se promjena dogodi, velik broj ljudi poseže za ugljikohidratima kao što su kruh, kolači, torte i slična jela. Razlog bi mogla biti činjenica da ugljikohidrati pojačavaju razinu serotonina, kemikalije u mozgu koje nam manjka kada proživljavamo promjene, odnosno stresne situacije. Naravno, nema ništa loše u tome da se malo umirite "hranom za utjehu", samo budite umjereni!

Prihvatite da se stvari mijenjaju - ponekad potpuno zaglavimo u borbi protiv promjene da nekako odgodimo nošenje s njom. Poricanje je snažna sila koja nas štiti na mnogo načina. Ipak, ako se pomaknete s mjesta i sebi kažete "Stvari se mijenjaju i to je u redu." to može biti manje stresno od odgađanja neizbježnog.

Shvatite da se stres može pojaviti i nakon pozitivne promjene - ponekad ljudi prolaze kroz pozitivne životne promjene, poput završetka školovanja ili rađanja djeteta, a ipak osjećaju veliku količinu stresa. Zapamtite da pozitivna promjena može izazvati stres baš kao što to može učiniti ona manje pozitivna - stres je jednostavno reakcija vašeg tijela na promjenu. Nema ništa lošeg u osjećanju stresa kada se nešto dobro dogodi, dapače, to je potpuno normalna reakcija.

Vježbajte - redovito vježbanje zapravo je dio savjeta o pridržavanju vašeg rasporeda. Ako redovito vježbanje trenutno nije dio vaše rutine, pokušajte ga ubaciti u svoj raspored. Neka istraživanja otkrila su kako vježbanje 2-3 puta tjedno može umanjiti simptome depresije. Čak vam i šetnja po susjedstvu može pomoći da se osjećate bolje. Bitno je zapamtiti da ne morate nužno osjećati želju za vježbanjem, samo izađite i počnite se kretati. U mnogim slučajevima osjetit ćete kako se vaša motivacija budi tijekom aktivnosti.