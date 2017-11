Kako zapravo alkohol utječe na nas?

Alkohol i emocije idu ruku pod ruku - svako alkoholno piće ima drugačiji utjecaj na naše emocije, pa nas tako primjerice rakija i ostale žestice čine agresivnima, dok nas vino lijepo opušta.

Istraživanje je provedeno online, a ispitanici su odgovarali anonimno. U njemu je sudjelovalo 30.000 ljudi u dobi od 18 do 34 godine izviš 21 zemlje svijeta. Svi su se ispitanici složili u jednom - različite vrse alkohola različito utječu na njih.

Crno vino i pivo opuštaju - čak 52,8 posto ispitanika odgovorilo je da ih crno vino opušta, a gotovo isti postotak to je tvrdio za pivo. No, crno vino ima i jedan loš učinak na psihu - čini nas tužnima i letargičnima. 60 posto ispitanika kazalo je da ih nekoliko čaša crnovina umori i uspava.

S druge strane, žestoka pića dižu samopouzdanje i energiju kod više od polovice ispitanika, a njih više od 40 posto priznalo je da se nakon konzumacje žestica osjećaju više seksi.

No, tamna strana žestica zasjenit će onu svijetlu. Naime, ova vrsta alkohola izaziva kod konzumenata osjećaj ljutnje, bijesa i nemira to dovodi do agresivnog ponašanja.

Dok će kod žena nakon konzumacije alkoholnih pića biti izraženija emotivna stanja, kod muškaraca će do izraza doći agresija.

"Ljudi piju iz raznih razloga - da se osjećau samopouzdanije i opuštenije, no moraju bitisvjesni i negativnih posljedica", kazao je jedan od autora studje čiji su rezultati objavljeni u znanstvenom časopisu BMJ Open Mark Bellis.