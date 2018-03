Kako zaustaviti ogovaranja među djecom

Jednom kad krenu u školu i suoče se s novim krugom ljudi, postanu predmetom procjenjivanja i evaluacije, koliko od stana nastavnika, toliko i od prijatelja, djecu počne privlačiti razgovor o drugima. Izražavanje njihovog mišljenja često je, ali opravdano, subjektivno i temelji se na uspoređivanju sa samima sobom. Kao i kod odraslih obično je rezultat osjećaja manje vrijednosti zbog čega postoji potreba za dokazivanjem moći. Neka djeca to čak rade šireći laži o drugima.

Ako se ne shvati ozbiljno, ogovaranje se lako može pretvoriti u izrugivanje i maltretiranje druge djece, zbog čega djecu odmalena treba podučavati kako poštovati druge ljude.

Objasnite djeci što je ogovaranje

Dijete mora znati da čak i zadirkivanje druge osobe može biti bolno, a razgovor o jednoj osobi s drugom, pa čak i kada osoba koja je predmet razgovora to ne čuje, nekoga može povrijediti. Ako se radi o širenju neistinitosti, dijete mora znati da i samo može biti kažnjeno za takvo ponašanje.

Zaštitite privatnost

Djeca mogu misliti da, ako o nečemu kažu istinu, to nije ogovaranje. Normalno je i poželjno da djeca s roditeljima dijele informacije o tome što se događa u školi i u okolini u kojoj provode vrijeme, no potrebno im je skrenuti pažnju na to da ne trebaju dijeliti baš sve sa svima. Neke teme mogu izazvati neugodu (nečija rastava braka) ili sram (loša osjena ili nova sompatija), a svako vrijeme i mjesto nije prigodno za takve razgovore.

Čuvajte prijateljstva

Recite djeci da, ako ona budu ogovarala druge, i drugi će to činiti njima. Djeca moraju razumjeti da takvo ponašanje može imati neugodne posljedice, poput gubitka prijatelja. Predložite djeci neki novi način provođenja slobodnog vremena kako bi im se skrenula pažnja s te navike. Ne samo da baveći se novom aktivnošću neće imati vremena za ogovaranja, već se imati priliku bolje se upoznati, zbog čega će jedni druge početi više cijeniti.

Zaustavite širenje priča

Objasnite djeci da se trač mijenja sa svakim novim prepričavanjem. Svatko nešto doda i oduzme, pa informacija koja je na početku bila bezbolna može postati izmijenjena, lažna i bezobrazna. Predložite im nešto što mogu reći ako ih se kasnije pokuša uvući u razgovor o drugima. Uvijek je pametno reći: "To nije moj problem pa ne želim razgovarati o tome."

I na kraju, upozorite djecu da ponekad postoje glasine na koje moraju upozoriti nastavnika ili odraslu osobu, pogotovo ako se radi o nečemu što bi moglo biti opasno za njih ili druge.