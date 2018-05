Kako znalački oralno zadovoljiti ženu

Knjiga koju svaki muškarac mora pročitati. Knjiga kojom postajete car oralnog zadovoljavanja žena...

Autor knjige Ian Kerner ponudio nam je radikalnu novu filozofiju o seksualnom uživanju žena kroz knjigu She Comes First - bitan vodič za oralni seks od autora knjige Be Honest-You're Not That Into Him Either.

New York Times pohvaljuje Kernerov "hladan smisao za humor i opsesivnu želju za informiranjem", dok on "potiče muškarce na određeno djelovanje", a koje je još u podosta svijeta tabu tema.

Knjiga je neophodna pomoć prema zdravom i ispunjenijem seksualnom životu kako za nju tako i za njega. Prva je to knjiga koja nudi tehnike, ali i filozofiju, a u koju su se mnogi već uvjerili.

Kao što žene svugdje potvrđuju, muškarci nisu najbolje upoznati s uspješnim i kvalitetnim tehnikama zadovoljavanja žena. No srećom ova knjiga donosi znanje, donosi tehnike, otkriva sve tajne misterioznog svijeta ženskog zadovoljavanja, a nakon nje vaš (njegov) jezik samo dokazuje da je pero uvijek puno jače od mača.

