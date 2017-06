Kako znati da se ON zaljubio u vas

Zaljubljenost je osjećaj koji s veseljem iščekujemo, onaj trenutak kad će nam leptirići zalepršati u trbuhu, a glava otići u oblake uz laganu vrtoglavicu. No, ako takve osjećaje nema i partner, niti nama neće dugo potrajati ...

Žene žele znati što partner osjeća prema njima, a kako muškarci imaju loš običaj skrivanja osjećaja, njihovo stvarno stanje možete prepoznati iz nekoliko obrazaca ponašanja koji vam garantiraju da se zaljubio u vas.

>> Zaljubljenost nam mijenja um i tijelo >>

Za početak, zaljubljen muškarac dugo se dopisuje - inače su žene te koje vole slati poruke, a muškarci odgovaraju s dvije, tri riječi na svaku petu, no ako je to češće, možete biti sigurni da se zaljubio u vas.

Jednako tako, želi upoznati vaše prijatelje i vas upoznati sa svojima, što inače muškarci nerado rade do trenutka kad postanu sigurni da s vama imaju barem neku budućnost. Eto, znak broj dva koji vas može razveseliti.

>> Zaljubljenost kod muškaraca nestaje iz ovih razloga >>

Zaljubljen će se muškarac u svakoj situaciji ponašati zaštitnički prema vama - bilo to nuđenje jakne kad vam je zima ili zagrljaj kad ste uznemireni, on će biti tu za vas. Jednako tako, uvažavat će vaše mišljenje u svim pitanjima, radilo se to o njegovoj karijeri ili izboru restorana za večeru.

>> Zaljubljenost stvarno pogađa poput munje >>

Za kraj, ultimativni znak zaljubljenosti - želi slušati o vama. Ma što vi govorili, njegov je pogled prikovan za vas i sluša svaku vašu riječ - to je zaljubljenost, garantirano!