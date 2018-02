Kako znati da ste pred slomom... svega?

Slom živaca fraza je kojom se najčešće opisuje potpuno urušavanje sustava, kad više ne možemo trpjeti svijet oko sebe i prestanemo normalno funkcionirati.

Postoje fizički, mentalni i emocionalni znakovi upozorenja koje možda ni ne doživljavate tako, jer obično oni nisu toliko očiti. Ali, trebali biste obratiti pozornost na sljedeće pokazatelje posebice ako imate više od jednog simptoma i ako traju više od jednog dana.

Razgovarajte sa svojim liječnikom o simptomima kako bi vam on dao pravu vrstu pomoći u rješavanju vašeg ekstremnog stresa kako biste se što prije počeli osjećati bolje. Vrlo često se ne možemo sami riješiti tog ružnog osjećaja tjeskobe, unatoč pokušajima koje su nam znali preporučiti, svakodnevnim šetnjama ili dubokim disanjem:

Držanje - loše držanje može biti znak depresivnog raspoloženja. Obratite pozornost na to kako sjedite na poslu. Trudite se namjerno sjediti što ravnije jer će to utjecati na vašu perspektivu i pomoći će vam da se riješite osjećaja tjeskobe.

Nebriga za izgled - na putu do posla zalili ste se kavom i nije vam palo na um promijeniti košulju ili haljinu. Možda mislite da je u redu to što se osjećate lijeno, ali upravo ta ravnodušnost, mogla bi biti početak ozbiljnog problema. Stres utječe na um i na tijelo. A ranije spomenuti umor, često prati apatija. Kako se on pogoršava, nestaje sreća, ali i motivacija za aktivnosti koje su vam do nedavno bile kul, do te mjere da se nemate volje odjenuti čak ni za posao. Nepažnja oko osobnog izgleda mogla bi biti povezana s mentalnim ili zdravstvenim problemima.

Nemogućnost koncentracije - u kratkom roku, stres može povećati snagu mozga oslobađanjem hormona koji poboljšavaju pohranu memorije i poboljšavaju koncentraciju. No, kronični stres vam uništava koncentraciju, a to utječe na vašu sposobnost da se usredotočite na radne projekte ili pak na okolinu koja vas okružuje, primjerice u vožnji. U ekstremnim slučajevima, prekomjerne količine hormona stresa kortizola mogu čak pogoršati i vaše pamćenje.

Prejedanje - zbog stresa mozak oslobađa hormone, uključujući adrenalin koji energizira vaše mišiće. Nakon što adrenalin nestane, kortizol kaže tijelu da napuni svoje izgubljene zalihe energije hranom. Obično kada smo nervozni i pod stresom jedemo više nego inače. Zato se i dogodi da u nekim situacijama kada se osjećamo loše, poželimo malo sladoleda, malo čokolade, malo više - svega! Istraživanje američke psihološke udruge pokazalo je da se od 3 tisuće odraslih osoba, emocionalnog stresa rješava hranom, čak 40 posto ljudi.

Stalna briga - stalno se brinete o nečemu, a ne znate o čemu točno? Prekomjeran stres može razrijediti normalne brige. Ekstremna paranoja također može biti simptom, do tada još nepoznatog, anksioznog poremećaja, osobito ako vaši strahovi poremete vaš rad i društveni život. Prirodni lijekovi mogu pomoći u smanjivanju anksioznosti, ali dobro bi bilo da porazgovarate s liječnikom kako biste vidjeli hoće li vam preporučiti lijekove ili neke druge tretmane koji će vam pomoći da se bolje osjećate

Trbobolja - bolovi u trbuhu i grčevi često su tjelesni pokazatelji stresa i tjeskobe. Ako primijetite simptome koji uključuju bol u abdomenu, jedan od razloga boli, mogli bi biti, anksioznost ili depresija.