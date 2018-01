Kakva se pornjava gleda u Hrvata... i Hrvatica

Pornhub svake godine "razveseli" svoje posjetitelje analizom pregledanih videa, štoviše, prilično besramno javno objavi podatke što se traži u pojedinim zemljama.

Ni Hrvatska nije iznimka, gleda se to i kod nas, i to ne samo Hrvati već i Hrvatice, svake godine u sve većem broju, pa nije na odmet znati koje su to omiljene eskapade u krevetima, naslonjačima, autima i uredima o kojima se mokro sanja u našim krajevima.

Na karti natraženijih pojmova vidi se da su Hrvati kao i ostatak regije najviše tražili mature pornjavu, preciznije, gospođe u zrelim godinama.

Od zemalja bivše Jugoslavije (donekle) odudaraju jedino Slovenci koje najviše zanimaju MILF (što, ako se pogleda i nije toliko različito od kategorije mature).

A čini se da i Hrvatice vole porniće. Tu smo u svjetskom prosjeku, i koliko se može isčitati, oko 25 posto korisnica stranice Pornhub iz Hrvatske su žene, što je tek postotak manje od svjetskog prosjeka.

Eto, ako ne želite upasti u njihov godišnji pregled, surfajte preko nekog proxija, da vam ne provale IP adresu....