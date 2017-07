Kartel prevaranata

Gotovo je je sigurno da su se proteklog vikenda telefonske veze između sjedišta najvećih proizvođača automobila u Njemačkoj, dakle između Wolfsburga, Stuttgarta, Münchena, Ingolstadta i Zuffenhausena bile usijane. Možda su se sastale radne grupe, a možda su se sreli i šefovi. I to potajno. Jer su takvi sastanci uvijek održavani u tajnosti. Dogovarali su se o krovovima za kabriolete, o mjerenju ispušnih plinova i još koječemu. I to već dva desetljeća. Varali su i obmanjivali. Na štetu kupaca, svi zajedno, protiv konkurencije.

Novo doba

Od prethodnog vikenda došlo je novo vrijeme, u kojem će afera manipuliranja mjerenjem ispušnih plinova u Volkswagenu izgledati bezazleno. Njemačke institucije i nadležni u Europskoj uniji detaljno proučavaju dokumentaciju. Već i ta činjenica sama po sebi je velika nevolja za nekada uzornu branšu. Automobilski koncerni sada pokušavaju smanjiti štetu. Daimler i Volkswagen su na brzinu priznali i prijavili se nadležnim istražnim organima u Saveznom uredu za sprječavanje kartela. Razumljivo ako se uzme u obzir činjenica da u slučaju samoprijave kazne bivaju manje ili ih uopće ne bude.

Možda će ovi koji se samoprijavljuju imati financijske koristi no branša je sada definitivno izgubila dobar glas. Volkswagen, BMW i Mercedes su bili ponos Nijemaca. No, tko još može biti ponosan na prevarante? Već nakon skandala s dizelovim motorima u Volkswagenu ugled je bio narušen, jer su i drugi proizvođači bili upetljani u slične makinacije. Ali novi skandal je preko noći poništio rezultate svih nastojanja njemačkih automobilskih koncerna da povrate ugled.

Prve reakcije iz sjedišta koncerna pokazuju da je objavljivanje postupka protiv ilegalnog dogovora tj. stvaranja ilegalnog kartela bilo težak. Nitko nije bio spreman nešto reći, osim BMW-a koji negira da je s ostalima sudjelovao u manipulaciji ispušnim plinovima. Cijela branša je pretrpjela ogromnu štetu, neke stvari su nepovratno izgubljene. Nekada uzorna branša, koja zapošljava 800.000 ljudi, i od koje žive milijuni članovi obitelji. Čitave općine i gradovi ovise od proizvođača automobila. Šefovi ovih firmi rado naglašavaju u svečanim govorima da su svjesni svoje društvene odgovornosti. Glupost! Ništa od tog brbljanja nije točno.

Politika na distanci?

Već sljedećeg tjedna, na takozvanom dizel-samitu, više neće biti toliko riječi o tome kako da se ugrađivanjem novih filtera izbjegne zabrana vožnje dizelašima kroz centre zagađenih gradova. Iz Berlina će sada zapuhati hladan vjetar. Posebno interesantno će biti na Međunarodnom sajmu automobila u Frankfurtu (IAA) u rujnu. Kako će se njemački automobilski koncerni tamo predstaviti? Hoće li njemačka kancelarka, kao proteklih godina, govoriti na otvaranju? Trenutno je to nezamislivo - da Angela Merkel kroči na istu pozornicu s prevarantima. I to nekoliko dana uoči izbora.I Njemačka vlada igra važnu ulogu u skandalu. Svaka dosadašnja vlada je podržavala branšu bez rezerve, pa su i kancelari nazivani „auto-kancelarima". Vlada je štitila interese branše u Bruxellesu, kada su uvođene nove norme za ispušne plinove, ali i na međunarodnom planu, kada su Kinezi uveli kvote s električnim automobilima. Odmah bi političari potegli verbalnu batinu brinući zbog mogućeg gubitka radnih mjesta. Koncernima je upućivana poruka da nastave kao i do sada s obzirom na to da je Vlada sve regulirala u njihovu korist. Sada se ta ista Vlada mora distancirati. S obzirom na to da nitko ne voli da ga se dovodi u vezu s varalicama, branša će izgubiti važnog saveznika.