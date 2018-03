Kineska svemirska stanica uskoro će se srušiti na Zemlju

Još od 2016. spekulira se da će kineska svemirska stanica Tiangong-1 svemirski laboratorij pasti u Zemljinu atmosferu.

Tiangong- 1 kineski je prototip, prvi koji je uspješno ostao u atmosferi dulji vremenski period. Lansiran je 2011. no odonda je odavno promašio predviđeno vrijeme svojeg funkcioniranja, a Kina odonda nije pokazala namjeru da ga pošalje dalje u svemir.

Letjelica teži 8 tona, njezin pad na Zemlju se bliži, a smatra se da bi on mogao biti komoliciran.

2.ožujka, Europska svemirska agencija objavila je da će Tiangong-1 svemirski laboratorij pasti između 24. ožujka i 19.travnja. Nakon toga, ponudili su još preciznije informacije: to bi se trebalo dogoditi nekoliko posljednjih dana u ožujku.

Marco Langbroek, koji se bavi praćenjem satelita, predviđa da će Tiangong-1 ući u atmosferu oko 31.ožujka.

No točno vrijeme ulaska u atmosferu samo je pola priče. Stanica se kreće prebrzo i nekontrolirano, što znači da se ne može znati točno gdje će ući u atmosferu, no smatra se da bi to moglo biti negdje na relaciji koja uključuje veće svjetske gradove poput Bostona, Buenos Airesa, Beijinga i Brisbanea.

Kako bilo, čak i ako letjelica uđe u atmosferu iznad gusto naseljenog područja, ne treba se bojati da će ikoga pogoditi koji zalutali dio. Zapravo, šanse da nas pogodi dio letjelice 10 milijuna puta je manja od šanse da nas pogodi munja.

Komadi koji se ne unište na putu do Zemljine površine imaju dovoljno praznog prostora na koji mogu sletjeti, osim ako na vas cilja neka viša sila kojoj ne možete pobjeći.