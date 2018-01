King's birthday - VIB slavi Elvisov 83. rođendan - subota 13.1. Vintage Industrial

U subotu 13. siječnja stiže nam odličan Elvis Tribute by Johnny and his Rockin' Tunes. Od prve rockabilly pjesme "That's All Right Mama" iz 54e godine, koja je po prvi puta spojila crnu i bijelu populaciju, pa sve do "Liitle Sister", pjesme koja je bila Elvisov megahit kad je izašao iz vojske 60e godine, sve to možete čuti, doživjeti i proživjeti na obilježavanju onog što bi Kralju bio 83. rođendan.

Dečki za sebe kažu da su interpretatori Elvisove glazbe (no nikako ne i imitatori) i trude sve sve kompozicije izvesti glazbeno i zvukovno što bliže originalu i pri tom im pomaže i činjenica da koriste autentične/identične instrumente kakve su Elvis i ekipa koristili 50ih.

Elvis Aaron Presley (East Tupelo, 8. siječnja 1935. - Memphis, 16. kolovoza 1977.), američki pjevač. Često je nazivan Kraljem Rock and Rolla ili samo Kraljem, još za života legenda i neokrunjeni kralj rock' n' rolla.

U javnosti je počeo pjevati s 13 godina na crkvenim svečanostima i srednjoškolskim priredbama u Memphisu. S 18 godina je napustio školu i poželio raditi kao portir u kinu i kao vozač kamiona. Prvu pjesmu snimio je kao rođendanski dar majci. Prvu ploču snimio je 1954. godine. Njegov uzlet započinje sredinom 50-tih godina hitovima "That s All Right Mama" i "Heartbreak Hotel", a najuspješnije mu je razdoblje od 1960. do 1975. godine u kojem je izdao 52 ploče i još za života ih prodaje oko 600 milijuna komada.

Filmsku karijeru započeo je 1956. godine filmom "Voli me nježno". Većinom je igrao u muzičkim filmovima osrednje vrijednosti, ali s naslovnim pjesmama koje su redovito postajale hit. U razdoblju od 1957. do 1966. godine Presley se nalazio na listi deset najkomercijalnijih američkih glumaca.

Godine 1975. nastupaju ozbiljni zdravstveni problemi, dijabetes, gastritis, a pridružuje se i droga o kojoj je kralj postao ovisan. U travnju 1977. godine doživljava srčani udar, ali ne mijenja način života. Dana 16. kolovoza 1977. godine Elvis pada u duboku komu zbog prevelike količine droge. Liječnici mu pokušavaju spasiti život - ali ne uspijevaju. Elvisova smrt potresla je milijune obožavatelja koji su se odmah sjatili u Graceland da velikanu odaju posljednju počast.

Elvis je još za života postao legenda potukavši sve rekorde: u dvadesetak godina rada objavio je 97 ploča, a na vrhovima top lista proveo je čak 996 tjedana.



DISKOGRAFIJA:

1956. Elvis Presley

1956. Elvis

1957. Loving You

1960. Elvis Is Back!

1961. Something for Everybody

1962. Pot Luck

1964. Roustabout

1969. From Elvis in Memphis studio

1973. Aloha from Hawaii Via Satellite

1974. Elvis: A Legendary Performer Volume 1

1975. Promised Land

1976. From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee studio

1977. Elvis' 40 Greatest

2002. ELV1S: 30 No. 1 Hits

2007. Elvis the King compilation

2015. If I Can Dream compilation

2016. The Wonder of You