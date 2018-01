Knjigom protiv Bijele kuće

Kao što se moglo i očekivati, knjiga „Vatra i srdžba - iz Trupove Bijele kuće" Michaela Wolffa je u mnogim knjižarama prodana već istog dana kada se pojavila. U njoj je mnoštvo pikanterija o trenutnom američkom predsjedniku koji navodno uopće nije imao namjeru biti izabran: kampanjom je htio tek napraviti reklamu za vlastiti televizijski program kojeg je kanio pokrenuti. Zato je i njegova supruga Melania, nakon što je objavljena pobjeda, briznula u suze - ali ne od radosti, tvrdi Wolff.

Ipak, ima i dijelova knjige kojima se možda može više vjerovati kao što je opis Sama Nunberga koji je pomagao u predizbornoj kampanji i koji je Trumpu pokušao dati ekspresni tečaj iz Ustava SAD - o čemu predsjednik nije imao pojma. „Došao sam tek do četvrtog amandmana kad je već stavio prst na usta i preokrenuo očima". Takve stvari predsjednika nikad nisu zanimale.

„Sve su to laži"

Ne nedostaje i priča o svakodnevnici, o tome kako najviše voli hamburgere McDonaldsa jer je fiksiran na pomisao da bi ga netko mogao otrovati. O večerima koje provodi u svom krevetu pred televizorima, sa cheesburgerom i telefonom preko kojeg se žali na svoje najbliže suradnike. Steve Bannon je „nelojalan", šef njegovog stožera Reince Priebus je „patuljak", njegov zet Jared Kushner „ulizica" koji se bavi mutnim poslovima.

Odvjetnici američkog predsjednika su zapravo pokušali spriječiti distribuciju ove knjige, a niti na odgovor Donalda Trumpa nije trebalo dugo čekati:

Wolffa naziva „totalnim luzerom" koji izmišlja svoje priče kako bi prodao svoju knjigu - i tu ne misli samo na detalje svoje frizure koju navodno otkriva autor knjige. Odgovara i da su mu u njegovom „čitavom životu dvije najveće prednosti bile duhovna stabilnost i što sam stvarno pametan" - kasnije je i tu formulaciju ispravio u „što sam genijalan".

No bez obzira na tu raspravu, i drugi ozbiljniji promatrači američkih prilika tvrde kako Michael Wolff nije baš autor koji je poznat da objavljuje samo pouzdane i provjerene informacije. No u razgovoru novinara Deutschlandfunka sa Michaelom Werzom iz instituta Center for American Progress u Washingtonu on tvrdi kako je knjiga možda nepouzdani svjedok, ali zapravo ne otkriva ništa novo. Jer svatko tko i čita njegove tweetove - pisane uglavnom istovremeno dok se te vijesti objavljuju na televiziji koju gleda, može doći do zaključka da je na vlasti „nestabilna osoba koja je osvetoljubiva i koju se teško može podnijeti" u neposrednom kontaktu.

Ništa to ne smeta Trumpovim pristašama

No mnogo je zanimljivije što Werz misli i o iluzijama koje se mogu čuti i u europskim medijima: da bi ta činjenica mogla dovesti do postupka smjenjivanja ovog američkog predsjednika. Tu on ističe kako je i previše republikanaca sada došlo do svog položaja u predstavničkim domovima i nisu zainteresirani previše „ljuljati čamac" sa predsjednikom Trumpom. Sve se svodi na pitanje, koliko će mu njegovi republikanci ostati vjerni, makar je i njima sve više jasno kako ovaj američki predsjednik sustavno potkopava čitav niz američkih institucija, od Ministarstva pravosuđa, vanjskih poslova, službi za okoliš pa do članstva i čitavog niza sporazuma na međunarodnoj razini. Tek to će imati dugoročne posljedice na američku politiku, ali o „impeachmentu" - postupku smjene ne treba niti sanjati sve dok se Trumpu nedvosmisleno ne dokaže da je surađivao sa Rusima ili počinio kakvu drugu štetu po interese SAD.

Ovako, objašnjava Werz, Trump još uvijek uživa podršku negdje oko trećine američkog stanovništva i taj dio uopće ne zanima što piše u ovoj knjizi. Slično kao i njihov predsjednik, svaki takav napad - čak i kad bi bio istinit i provjeren, oni shvaćaju kao još jednu „zavjeru" protiv Trumpa, SAD i njih samih. A Bijela kuća je i sama postala jedna od najvažnijih pozornica gdje će se takve teorije zavjere stvarati i lansirati u javnost. No sve to ništa ne mijenja na statusu izabranog predsjednika SAD, a čak i kada je riječ o izborima za Senat i Kongres koji će biti održani ovog studenog, tu Werz nije baš posve uvjeren da će demokrati uspjeti ne samo osvojiti nove, nego i zadržati stare položaje i savezne države gdje imaju svoje guvernere.