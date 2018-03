Koja je stvarnost djeci draža - prava ili virtualna?

Djeca stalno vise na ekranima, štoviše, većina ih roditelja potiče na to - jednostavnije je klincima upaliti TV ili im dati tablet, smartphone ili računalo kako bi se zabavila nego izaći s njima u vrt ili obližnji parkić na igru.

Opravdanja za takvo roditeljsko ponašanje nema, no svaki će roditelj reći onu klasičnu "a kad on/a to voli..." i oprati ruke od svojih postupaka - iako bi zapravo trebao prati ruke nakon dolaska s igranja u parku jer je upravo to ono što je djeci neusporedivo draže, tvrde znanstvenici.

Studija koja je objavljena u Science News Magazineu pokazuje da djeca puno bolje usvajaju nove vještine i teoretsko znanje igrajući se s vršnjacima pred zgradom, kućom ili u svojoj sobi, nego gledajući crtiće i provodeći vrijeme za računalom. Radije će izabrati stvarni svijet od virtualnog.

"Djeca vole raditi stvarne stvari jer žele ulogu u stvarnome svijetu. Naše društvo je pretjeralo sa stvaranjem svijeta mašte za klince. Znaju djeca sama to napraviti, ne trebaju im brojni crtići i igrice.

Oni će radije raditi što i mi odrasli i biti u stvarnom svijetu", poručuje psihologinja Angeline Lillard sa Sveučilišta Virginia u Charlottesvilleu.

Stoga, ne čekajte - van s klincima i zaprljajte se pošteno!