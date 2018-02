Koje nas to astronomske pojave čekaju 2018. godine

Nakon što se u nekim dijelovima svijeta (kod nas ne toliko) 31.siječnja moglo uživati u Supermjesecu, pomrčini Mjeseca i plavome mjesecu - i sve to iste noći - vrijeme je da zabilježimo i ostale astronomske pojave koje nas čekaju ove godine.

Za više detalja o svakoj od njih posjetiti možete stranice Sea and Sky i Sky and Telescope.

Veljača

15.veljače u Južnoj Americi bit će vidljiva djelomična pomrčina Sunca. Južni Čile i Argentina vidjet će 40% zamračenja.

Ožujak

7. ožujka Saturn, Mars i Jupiter bit će vidljivi na nebu.

20. ožujka slijedi proljetna ravnodnevnica kada će se sunce naći direktno iznad ekvatora, što znači da će na Sjevernoj hemisferi započeti proljeće, a na Južnoj jesen.

Travanj

U noći 22. travnja na sat vremena bit će vidljiva Lydrisova kiša meteora.

Svibanj

6. svibnja vidjet će se kiša meteora zvana Eta Aquarids, sa otprilike 60 vidljivih meteora po satu.

9. svinja Jupiter će biti najbliže Zemlji pa će se moći vidjeti golim okom, a uz pomoć dalekozora moći ćete zapaziti i četiri njegova najveća mjeseca (Io, Europu, Ganymeda i Callisto).

Lipanj

Ne propustite ljetni solsticij 21. lipnja kojim na Sjevernoj hemisferi započinje ljeto, a na južnoj zima. Tog je dana Zemljin sjeverni pol najbliže Suncu.

Saturn će 27. lipnja doći najbliže Zemlji, što znači da će biti vidljiv golim okom. Teleskopom će se moći gledati njegovi i njegovi prsteni.

Srpanj

13. srpnja čeka nas još jedna djelomišna pomršina Sunca, no bit će vidljiva samo iznad dijela Australije i Antarktike.

27. srpnja doći će do potpune pomrčine Mjeseca u Europi, Africi, Aziji i Australiji. Istog dana, Mars će se najviše približiti Zemlji i bit će potpuno osvijetljen Suncem pa će to biti najbolji dan za proučavanje Crvenog planeta.

28. srpnja doći će do Delta Aquarids kiše meteora koje će najvidljivije biti sa Sjeverne polutke.

Kolovoz

11. kolovoza u Kanadu, na Grenlandu i u sjevernoj Europi vidjet će se djelomična pomrčina Sunca.

12. kolovoza dočekat ćemo kišu meteora zvanu Perseida, a ona će biti vidljiva na obje hemisfere.

Rujan

7. rujna ledeni div Neptun naći će se na točki najbližoj Zemlji, no bit će vidljiv samo uz pomoć teleskopa.

23. rujna jesen počinje jesenskom ravnodnevnicom, kada Sunce prelazi ravno iznad ekvatora.

Listopad

8. listopada svjedočit ćemo maloj kiši meteora Draconids, koja će se najbolje vidjeti u predvečerje.

23. listopada Uran će biti najbliže zemlji, no i Neptun će biti vidljiv teleskopom.

Studeni

5. studenog čeka nas kiša meteora Taurids, a 17. studenog kiša meteora Leonidi.

Prosinac

12.prosinca možda će golim okom biti moguće vidjeti Komet 46P/Wirtanen. On bi mogao biti najsjajniji komet u pet godina sa Sjeverne polutke.

13. prosinca čeka nas kiša meteora Geminidis, najsjajnija kiša meteora u godini, s njih 120 vidljivih u jednome satu.

21. prosinca obilježava se zimski solsticij, a istog ćemo dana vidjeti i posljednju kišu meteora ove godine, Ursids.