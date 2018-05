Koji bismo najmanji zaštitni faktor kreme za sunčanje trebali nositi?

Ljeto nam je iza ugla, na što nas već i sad tu i tamo voli podsjetiti pokoja poviša temperatura.

Iako sunce još nije dovoljno jako da nas ometa u aktivnostima koje tijekom dana obavljamo na svježem zraku, dermatolozi upozoravaju da ga treba shvatiti ozbiljno i već sada početi koristiti kreme, losione ili ulja sa zaštitnim faktorima (SPF).

Takve kreme dostupne su u većini ljekarna, drogerija i trgovina, a svrstavaju se u tri kategorije: kreme s niskim zaštitnim faktorom (6 do 14 SPF), srednjim faktorom (15 do 29 SPF), visokim (30 do 50 SPF) i vrlo visokim zaštitnim faktorom (50+ SPF).

Osim brojke koja označava SPF, na parkiranju kreme trebali bismo obraćati pažnju i na zaštitu koju pruža od UVA zračenja. Zaštitni faktor štiti protiv UVB (ultraljubičastih B zraka), dok UVA oznaka ukazuje na to koliko krema upija ultraljubičastih A zraka.

Apsorpcija UVA zraka u kožu dovodi do preuranjenog starenja kože, a izlaganje UBV zrakama povezano je s rizikom od razvijanja karcinoma. Omjer SPF i PPD (faktor koji štiti od UVA zraka) trebao bi biti najmanje 2:1, dakle ako je SPF 20, PPD bi trebao biti 10.

Na kremama za sunčanje ne bi se smjelo štedjeti, a prije kupovine svakako se raspitajte o tome koje vrste i brendovi pružaju najbolju zaštitu.

Dermatolozi preporučuju kreme sa SPF-om od minimalno 30, a trebamo ih početi koristiti već u proljeće. Kremu za sunčanje treba nanijeti barem pola sata prije izlaganja suncu i postupak ponoviti nekoliko puta dnevno (pogotovo ako ulazimo u vodu). Većina krema ima rok trajanja od otprilike 12 mjeseci, tako da svakako provjerite i tu brojku prije nego što skinete prošlogodišnju kremu s police. I ne zaboravite namazati usne koje su također vrlo osjetljive.