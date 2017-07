Koji je recept za sreću?

Prema nekim studijama, kako prenosi BBC, novac možemo koristiti kako bismo si kupili više slobodnog vremena, a time povećavamo zadovoljstvo našim životima.

U eksperimentu se pokazalo da su ispitanici potvrdili veći osjećaj sreće ako su potrošili 30 dolara (oko 200kn) da si uštede vijeme. Tih 30 dolara potrošili su na čistačice, umjesto na materijalne stvari i time se oslobodili kućanskih poslova, a uštedjeli su nekoliko sati.

Psiholozi tvrde da stres koji prouzrokuje manjak slobodnog vremena dovodi do povećanja zdravstvenih problema, anksioznosti i nesanice. No, s druge strane, kažu da čak ni imućni ljudi ne odvajaju tako lako novac da nekome plate za obavljanje poslova koje sami ne vole obavljati.

"Niz istraživanja pokazao je da su uvijek sretniji oni koji potroše određenu količinu novaca da si 'kupe' malo slobodnog vremena - oni su uvijek zadovoljniji svojim životom", tvrdi doktorica Elizabeth Dunn, psihologinja i profesorica na Sveučilištu British Columbia u Kanadi.

Povećani prihodi u mnogim su zemljama doveli do novog fenomena. Od Njemačke do SAD-a, ljudi se žale na takozvanu glad za vremenom, koja je nastala zbog sve većih svakodnevnih obaveza. Zbog toga su se psiholozi iz SAD-a, Kanade i Nizozemske odlučili na provođenje istraživanja kako bi odgovorili na pitanje može li novac usrećiti ljude na način da im omogući više slobodnog vremena.

Ispitano je više od 6 000 odraslih osoba u SAD-u, Kanadi, Danskoj i Nizozemskoj, uključujući i milijunaše. Pitalo ih se koliko novaca troše na "kupovanje" vremena, a doznali su da to svakog mjeseca čini manje od trećine ispitanika.

Oni koji su potvrdili da to čine, također su pokazali veće životno zadovoljstvo od drugih.

Nakon toga, istraživači su proveli dvotjedni eksperiment među 60 zaposlenih odraslih osoba u Vancouveru u Kanadi. Prvog vikenda ispitanici su zamoljeni da potroše 40 dolara na kupnju nečega što će im uštedjeti vrijeme. Oni su novac iskoristili za narudžbu dostave ručka na posao, platili su djeci iz susjedstva da umjesto njih obave lake poslove ili su platili usluge čišćenja. Sljedećeg vikenda zamoljeni su da istu svotu potroše na neko materijalno dobro, a nakon toga su kupili vino, odjeću i knjige.

Studija koja je objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, dokazala je da je osjećaj strsa i anksioznosti smanjen kod slučajeva kada se novac trošio na dobivanje više slobodnog vremena, nego kad su ispitanici kupovali materijalne predmete.

Profesor Dunn s Harvarda pita se zašto ne bismo, ako ga imamo, više novca trošili u svrhe koje nam omogućuju više slobodnog vremena.

Psiholozi tvrde da će ovo istraživanje možda pomoći onima koji su uvjereni da moraju odraditi i 'drugu smjenu', to jest, cijeli niz kućanskih poslova koji ih čekaju nakon dolaska s posla.

Sve se svodi na prioritete, pokazala su istraživanja. Naša sreća ovisi o tome u što ćemo uložiti novac.